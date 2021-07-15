武漢肺炎》東京日增1308人確診！專家憂：4周後恐變2400人

東京都政府今（15日）宣布，已確認東京今天新增1308人確診，4人死亡，連續兩天東京超過千人確診。（歐新社）

2021/07/15 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本再度爆發一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，東京都政府今（15日）宣布，已確認東京今天新增1308人確診，4人死亡，連續兩天東京超過千人確診。

綜合日媒報導，在東京召開的疫情監測會議上，專家指出感染正在東京迅速蔓延。若按照前的增長速度下去，4周內每周新增平均確診人數將超過2400人，如果因為變種病毒的影響加速傳播的話，確診數字恐怕會超過第三波疫情。

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專家表示，若按照目前增長速度下去，7月28日的每週平均確診數約為1402例，是目前的1.72倍，4週後的8月11日，則會再增加至2.94倍，約2406例。

此外目前重症患者有54人，較上週減少8人，但專家認為，「人數一直保持在高位」。若是重症患者增加，可能會讓住院人數激增，如果這種情況持續下去，醫療體系將面臨嚴峻的危機。

監測會議結束後，東京都醫學會副委員表示，「目前疫情流行於青壯年間，碰上東京奧運，擔心如果每個人在奧運期間開心的吃飯、聚會，病毒會繼續傳播」。

日本首相菅義偉今天在成田機場接受採訪時表示，「我們將與東京都政府合作採取適當措施。重要的是堅決施打疫苗，這是王牌。我認為疫苗接種非常有效，所以想把接種工作做好。」

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