白宮開會討論年輕人打疫苗 當紅正妹歌手曬與拜登合照

美國18歲當紅流行歌手奧莉維亞週三進入白宮，並在社群平台分享與總統拜登的自拍照。（圖翻攝自推特）

2021/07/15 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府為提高年輕人接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗比例，特地找來18歲當紅流行歌手奧莉維亞（Olivia Rodrigo）助陣。奧莉維亞在當地時間週三進入白宮，除走上講台鼓勵年輕人打疫苗，還與總統拜登（Joe Biden）、傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）會面。奧莉維亞也在社群平台上，分享她與拜登的自拍照，吸引大批粉絲按讚留言。

奧莉維亞稍早推文表示，今天很榮幸能與總統談論關於年輕人接種疫苗的重要性，並附上相關網址，呼籲民眾可以上這個網站，了解更多疫苗資訊，以及查詢疫苗接種中心位置，「這很簡單、免費，而且很重要！！！」。

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奧莉維亞另在IG提到類似內容，並補充「即便你還年輕、沒有免疫力功能低下的問題，打疫苗仍是你可以替自己與摯愛的健康，做的最好的事」，同時強調「你」有辦法拯救生命，也謝謝所有一起為終結疫情而努力貢獻的人，「感謝總統、副總統與佛奇博士，以及白宮邀請我，每個人都打疫苗，這實在太重要了」。

拜登除推文感謝奧莉維亞大駕光臨，也謝謝她願意「您用您的聲音，敦促年輕人打疫苗」，若我們都能盡一份力量並接種，就可一舉擊敗病毒，「我們上吧！」

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拜登也在推特上貼出與奧莉維亞一起摘下墨鏡的帥照。（圖翻攝自推特）

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