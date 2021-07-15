吃飯看歐國盃！92歲李嘉誠近照曝光 網驚：好大一碗飯

高齡92歲的香港首富李嘉誠近照曝光，日前歐洲國家盃足球賽火熱開踢，他坐在飯桌前看著英格蘭對上義大利的冠軍之戰。（圖取自李嘉誠基金會）

2021/07/15 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕高齡92歲的香港首富李嘉誠近照曝光，目前歐洲國家盃足球賽火熱開踢，他坐在飯桌前看著英格蘭對上義大利的冠軍之戰，英格蘭最終在PK戰中以2:3落敗，網友看到照片後驚嘆李嘉誠「吃好大一碗飯」。

李嘉誠基金會（Li Ka Shing Foundation）官方臉書13日釋出照片，李嘉誠穿著襯衫打領帶，坐在家中飯桌前，開著超大電視觀賞歐洲國家盃足球賽決賽，該場賽事為本月12日英格蘭對上義大利，雙方120分鐘正規賽與延長賽後仍以1：1踢平，最後義大利在PK大戰中踢進兩球奪冠，英格蘭則只踢進1球。

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李嘉誠近照曝光後，桌上的飯菜吸引網友目光，許多人注意到他「吃得好簡單」，桌上一盤西洋芹炒肉片，他的正前方擺著「好大一碗飯」，網友們留言驚嘆：「飯也太大碗了吧」、「他家怎麼什麼都大」、「他家的電視為什麼那麼長」、「菜會一道一道上啦，一次出來都涼了」；也有網友認為，照片為廣角鏡拍攝，因此邊緣會有放大效果。

李嘉誠基金會解釋PO照原因，李嘉誠12日看到歐洲國家盃時，球員腳力凌厲，令他聯想到「全膝關節置換手術」資助計劃，旋即催促團隊盡快公佈加碼至4000萬元資助的細節，讓更多香港病患受惠。

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