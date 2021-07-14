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    義大利贏球女球迷露奶慶賀 竟遭周圍男子群起襲胸

    在本次歐洲盃足球賽中，義大利險勝西班牙，義大利球迷紛紛狂歡慶祝，有女球迷在過程中掀開上衣露乳慶賀，沒想到竟遭周圍的陌生男子群起湧上前襲胸，引發外界議論。（圖擷自Selvaggia Lucarelli推特）

    在本次歐洲盃足球賽中，義大利險勝西班牙，義大利球迷紛紛狂歡慶祝，有女球迷在過程中掀開上衣露乳慶賀，沒想到竟遭周圍的陌生男子群起湧上前襲胸，引發外界議論。（圖擷自Selvaggia Lucarelli推特）

    2021/07/14 07:37

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利11日擊敗英格蘭贏得2020歐洲國家盃（Euro 2020）冠軍，舉國為之瘋狂，大批民眾湧上街頭狂歡之餘，也傳出爭議事件。先前義大利在對戰西班牙取勝後，有女球迷在過程中掀開上衣露乳慶賀，沒想到竟遭周圍的陌生男子群起湧上前襲胸，女子雖飽受驚嚇卻難以阻止眾人魔爪，這起事件也引發外界痛批。

    在本次歐洲盃足球賽中，義大利與西班牙多次對戰，6日時兩隊在踢完90分鐘1比1平手後，最終義大利在PK戰中險勝西班牙，並藉此挺進冠軍賽，最終更擊敗英格蘭拿下本次冠軍。義大利球迷在對戰取勝後都紛紛狂歡慶祝。

    外媒報導指出，在與西班牙對戰取勝後，大批球迷在上街狂歡之餘也出現許多失控情況，除了違反防疫規定外，也有路過的機車騎士遭到攻擊，更誇張的是有一名騎坐在男子肩上的女球迷，在激動之餘掀開上衣露乳慶賀，沒想到先是遭到跨下的男子襲胸，之後周邊的其他群眾也紛紛伸出魔爪，受到驚嚇的女子雖立即將衣服拉下，但仍無法阻止眾人的無禮舉動。

    一名義大利女記者盧卡雷莉（Selvaggia Lucarelli）在分享場邊的爭議畫面時，也痛罵道，該名女子裸露雖是出於個人意願，卻不代表其他人有權可以對她進行侵犯。女權運動者瓦紐麗（Carlotta Vagnoli）也對媒體表示，「展示」不代表可以「觸摸」，兩者之間有一個基本且重要的要點，那就是必須獲得「同意」。

    義大利球迷在足球隊對戰西班牙取勝，紛紛上街狂歡慶祝，但也出現許多失控情況，除了違反防疫規定外，也有路過的機車騎士遭到攻擊（見圖）。（圖擷自Selvaggia Lucarelli推特）

    義大利球迷在足球隊對戰西班牙取勝，紛紛上街狂歡慶祝，但也出現許多失控情況，除了違反防疫規定外，也有路過的機車騎士遭到攻擊（見圖）。（圖擷自Selvaggia Lucarelli推特）

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