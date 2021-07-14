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    死裡逃生！ 德國工人遭68噸重型機具砸頭 驚悚畫面曝光

    德國某處工地於本月初發生1起驚悚的工安意外，2名工人剛好站在工地起重機的下方，不料，吊掛重達68噸重型機具的繩索，不知什麼原因突然斷裂，下秒直接砸向底下的工人，驚險瞬間也全被錄了下來。（圖擷取vertikal.net）

    德國某處工地於本月初發生1起驚悚的工安意外，2名工人剛好站在工地起重機的下方，不料，吊掛重達68噸重型機具的繩索，不知什麼原因突然斷裂，下秒直接砸向底下的工人，驚險瞬間也全被錄了下來。（圖擷取vertikal.net）

    2021/07/14 15:41

    〔即時新聞／綜合報導〕德國博帕德（Boppard）一處工地日前發生一起驚悚的工安意外，2名工人剛好站在起重機下方，不料，吊掛重達68噸重型機具的繩索，不知什麼原因突然斷裂，下一秒直接砸向底下的工人，驚險瞬間也全被拍了下來。

    綜合外媒報導，博帕德一處工地幾名頭戴安全帽的工人，當時分別站在1輛起重機旁，準備視察1台被鋼繩吊起來的68噸重型機具，其中2名工人走到機具底下，打算更仔細查看，鋼繩卻突然斷裂，機具直接砸向2人頭部。

    畫面中可見，2人被機具重擊後，紛紛倒在地上，就連安全帽也被撞飛出去，在周圍目睹一切的工人簡直嚇壞，幸好繩索並未全部斷裂，掉落的機具稍稍被鋼架撐住，否則後果不堪設想，隨後倒地的2人也趕緊站起來，驚慌失措地往安全的地方跑，幸運從死裡逃生。

    畫面曝光後，許多網友留言，「這些人也太幸運」、「還好他們有戴工地安全帽」、「怎麼會發生這樣的工安意外」、「這真不是間專業的建築公司」、「任何人都知道絕對不能站在懸吊物的下方」。

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