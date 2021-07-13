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    日自民黨青年局長牧島 參觀「謝謝日本」漫畫展

    日本自民黨青年局局長牧島KAREN（左二）和局長代理小倉將信（右二），今天在駐日副代表蔡明耀（右三）陪同下，前往駐日台灣文化中心參觀「謝謝日本」漫畫展，由該中心主任王淑芳（左三）解說等人導覽。（駐日台灣文化中心提供）

    日本自民黨青年局局長牧島KAREN（左二）和局長代理小倉將信（右二），今天在駐日副代表蔡明耀（右三）陪同下，前往駐日台灣文化中心參觀「謝謝日本」漫畫展，由該中心主任王淑芳（左三）解說等人導覽。（駐日台灣文化中心提供）

    2021/07/13 17:50

    〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕日本自民黨青年局局長、眾議員牧島KAREN，今天前往駐日台灣文化中心參觀台灣漫畫家為感謝日本捐贈疫苗繪製的「謝謝日本」插畫彩稿，牧島也謝謝台灣對於日本雨災的慰問。

    牧島與青年局局長代理、眾議員小倉將信等人，今天是在駐日副代表蔡明耀的陪同下前往駐日台灣文化中心。據了解，牧島等人因為看到報導知道有此展覽，主動連絡想來參觀。牧島和小倉都很喜歡漫畫，對台灣漫畫家的作品也表現出高度興趣。牧島還說每張彩稿都畫的很棒，她要回去幫忙宣傳。

    台文中心主任王淑芳一一為牧島等人解說「謝謝日本」插畫彩稿的內容，也趁機告訴牧島「台灣很感謝日本捐贈台灣友誼疫苗」。

    牧島則表示，感謝台灣第一時間表明對日本熱海土石流的支援，也期待今後透過漫畫促進台日交流。小倉則表示，透過漫畫可以更認識各社會不同的觀點，也期待日後再次訪問台灣。

    自民黨青年局官方推特貼文介紹牧島參觀動態，牧島也轉貼在她的推特上表示，想來傳達對台灣慰問雨災的謝意。

    台文中心從7月起展出10名台灣漫畫家繪製的「謝謝日本」插畫彩稿，感謝日本捐贈疫苗給台灣，另外還有該中心與文化內容策進院合辦的「漫畫有聲展」，介紹10部台灣原創漫畫。開幕當天，駐日代表謝長廷和日本台灣交流協會理事長谷崎泰明也到場致詞。

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    本自民黨青年局局長牧島KAREN今天主動到駐日台灣文化中心參觀漫畫展，對每件作品都仔細端詳，還說要回去幫忙宣傳。（駐日台灣文化中心提供）

    本自民黨青年局局長牧島KAREN今天主動到駐日台灣文化中心參觀漫畫展，對每件作品都仔細端詳，還說要回去幫忙宣傳。（駐日台灣文化中心提供）

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