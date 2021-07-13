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    美籍男子涉嫌刺殺海地總統 遭爆曾是美國緝毒局線人

    消息人士透露，被捕的文森（左二）及索拉吉斯（左一）其中一人是美國緝毒局線人。（美聯社）

    消息人士透露，被捕的文森（左二）及索拉吉斯（左一）其中一人是美國緝毒局線人。（美聯社）

    2021/07/13 09:55

    〔即時新聞／綜合報導〕海地總統摩依士日前遭刺殺身亡，涉案28人中有26人是哥倫比亞人，2人是海地裔美國人。一名美國緝毒局（DEA）官員於當地時間週一表示，其中一名海地裔美國人曾是緝毒局線人。

    根據《路透》報導，遭到海地當局逮捕的兩名海地裔美國人分別是55歲的文森（Joseph Vincent）及35歲的索拉吉斯（James Solages），一名美國DEA官員指出，其中一人曾是DEA線人，而這名線人在摩依士遭暗殺之後，曾經與DEA聯繫，當時DEA呼籲他盡快投降。

    至於這名DEA線人究竟是文森還是索拉吉斯，美國DEA官員則不願透露；另一名執法部門消息人士則透露，在暗殺事件發生當下，這名DEA線人並不是目前在情報線上的活躍線人。先前曾有消息指出，索拉吉斯和文森特宣稱他們是哥倫比亞突擊隊的翻譯，但當他們到達時，發現摩依士已經身亡。

    海地當局日前逮捕刺殺案核心人物薩農（Christian Emmanuel Sanon），警方在搜索薩農的海地居所後，發現數頂印有美國DEA字樣的帽子、20箱子彈、槍管、4組多明尼加汽車車牌、兩輛車，以及與不明人士的通信信件。

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