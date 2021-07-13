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    首頁　>　國際

    古巴總統將示威歸咎美國制裁 拜登支持抗議民眾

    2021/07/13 03:00

    〔中央社〕古巴總統狄亞士－卡奈今天將週末爆發的歷史性抗議，歸咎於美國施加的「經濟窒息」以及少數反革命份子在社群媒體的鼓動。美國總統拜登則說，他支持古巴人民。

    此次抗議適逢古巴陷入前盟邦蘇聯解體以來最嚴重的經濟危機，在疫情加劇的同時，美國將數十年來的制裁措施收緊，使古巴的糧食和藥品短缺以及停電問題更加惡化。

    狄亞士－卡奈（Miguel Diaz－Canel）率內閣閣員在電視發表談話說：「過去數週來，社群媒體上反古巴革命的言論增加了，在我們遭遇的問題和各種短缺上借題發揮。」

    他說，少數反革命份子煽起動亂，他並指責古巴各城市昨天在數十年來最大反政府示威中所遭受的破壞。

    狄亞士－卡奈說：「民眾朝外匯商店和警察投擲石塊，而且偷東西，他們還推翻車輛，這完全是粗魯、無禮和犯罪的行為。」

    拜登今天發表聲明說，美國支持古巴人民爭取自由以及擺脫疫情和數十年來鎮壓的訴求。

    拜登說：「古巴人民勇敢地堅持基本的普世權利，那些權利必須獲得尊重，包括和平抗議與自由決定自己前途的權利。美國呼籲古巴政權，在此重大時刻聆聽人民的呼聲，並滿足他們的需求而不要自肥。」

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