澳門選管會制定7大準則 民主派人士全遭DQ

曾在台灣求學的澳門民主派立法會議員蘇嘉豪，被指為反中「外部勢力」的重點培養對象。（取自蘇嘉豪臉書）

2021/07/13 06:10

首次上稿 03:03

更新時間 06:10

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對澳門立法會選舉有20餘名民主派人士遭褫奪參選資格問題，澳門立法會選舉管理委員會12日召開記者會，聲稱為了審核所有參選人的被選資格，選管會制定7大準則，包括參選人或候選人必須尊重中國憲法及「澳門基本法」賦予全國人民代表大會及其常務委員會的職權，若有事實證明參選人或候選人曾經做出惡意攻擊或抹黑全國人大及其常委會所通過的立法、解釋或決定，依法將被取消參選資格。

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香港網路媒體「香港01」報導，澳門第7屆立法會選舉訂於9月12日舉行，159名參選人中有21人因被指不符合擁護澳門「基本法」或不效忠澳門特區，被褫奪參選資格。選管會指稱，選管會不僅要審查參選人簽署的相關聲明，還必須審查參選人是否曾做出不擁護澳門基本法，或不效忠澳門特區的行為，一旦發現其曾有相關行為，便將喪失被選資格，而且選舉法相關規定可反映參選人必須是「愛國者」。

選管會指出，2018年3月11日第13屆全國人大第1次會議表決通過的中國憲法修正案，在第1條第2款後增列「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」，因此擁護中國共產黨的領導也成為本屆立法會選舉中決定參選人或候選人是否具備參選資格或喪失候選人資格的重要依據。

選管會制定7大準則，包括候選人必須維護中國憲法及澳門基本法確立的憲制秩序；候選人必須維護國家統一和領土完整；候選人不得勾結外國或境外勢力滲透特區權力機關；候選人必須尊重憲法及基本法確立的政治體制；候選人不得從事危害國家主權及安全的行為；候選人須尊重憲法及基本法賦予全國人大及其常委會的權限；候選人不得為上述第1至第6項之行為而以任何方式給予實質支持，協助或提供便利。

若有事實證明參選人或候選人曾做出惡意攻擊或抹黑全國人大及其常委會所通過的立法、解釋或決定，依法視為無被選資格；若有事實證明參選人或候選人曾組織、參與或意圖推翻、破壞中國憲法所確立的國家根本制度的活動，或發表與上述行為相關的言論，依法視為無被選資格；若有事實證明參選人或候選人曾做出惡意攻擊、抹黑、詆毀中國或澳門特區的行為，發表與上述行為相關的言論，依法視為無被選資格等。

據報導，澳門立法會共有33個議席，直接選舉佔14席、間接選舉佔12席，特首委任佔7席。其中最受矚目當屬直選，共有19個組別共159人參選，但選管會已在9日下午通知蘇嘉豪、鄭明軒、周銹芳及陳偉智等多名參選人，宣布他們「無被選資格」。

親北京的「香港商報」12日指稱，近日網路盛傳，蘇嘉豪與鄭明軒在2014年4月以「新澳門學社」名義，參加美國中央情報局（CIA）和台灣軍事情報局的「顏色革命」培訓，對外名義是由總部設在美國華盛頓的海外中國民運組織「公民力量」主辦的「族群青年領袖研習營」，蘇嘉豪是「外部勢力」重點培養對象，參與者全部是「台獨」、「港獨」、「疆獨」、「藏獨」反共仇共分子，有人還與境外恐怖組織有聯繫。如香港的黃之鋒、羅冠聰、周永康、陶君行，到「獨青」梁頌恆、梁天琦等，都是這個培訓班的「學生」。

據稱蘇嘉豪還獲得1989年六四天安門民主運動領袖王丹的培植，在「培訓」返澳後，即於當年7月出任「新澳門學社」理事長，1年後鄭明軒接任理事長，蘇再返台回爐「培訓」。還有網友指稱，台大政治系畢業的蘇嘉豪，是台灣情治當局中國政治問題專家趙永茂的「關門弟子」，在蘇嘉豪當上澳門立法會議員後，趙永茂即指導他為台灣當局研究中國對港澳戰略方針，制定反制政策提供一手情報資料。

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