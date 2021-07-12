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    南海仲裁5周年 菲民眾中國使館前舉艾奎諾頭像

    菲中南海爭議仲裁結果出爐屆滿5周年。多個菲律賓團體今天號召數百名支持者前往中國大使館前示威，高舉前總統艾奎諾三世頭像海報，要求北京尊重南海裁決，離開菲國海域。（美聯社）

    菲中南海爭議仲裁結果出爐屆滿5周年。多個菲律賓團體今天號召數百名支持者前往中國大使館前示威，高舉前總統艾奎諾三世頭像海報，要求北京尊重南海裁決，離開菲國海域。（美聯社）

    2021/07/12 20:08

    〔中央社〕菲中南海爭議仲裁結果出爐屆滿5周年。多個菲律賓團體今天號召數百名支持者前往中國大使館前示威，高舉前總統艾奎諾三世頭像海報，要求北京尊重南海裁決，離開菲國海域。

    艾奎諾三世（Benigno Aquino III）6月24日病逝，享壽61歲。他任內向海牙常設仲裁法院提出南海仲裁案，但南海裁決於現任菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後，才在2016年7月12日出爐。

    立場激進的菲律賓漁民運動力量組織（PAMALAKAYA ）、左翼組織「並肩黨」（Akbayan）、團結進步工聯（SENTRO）等團體今天號召數百名支持者前往中國大使館前，手持艾奎諾頭像海報和「西菲律賓海是我們的」、「中國離開菲律賓海域」、「習近平、杜特蒂沒什麼不同」等標語，並高喊口號表達訴求。

    西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

    漁民運動力量組織全國主席希卡普（Fernando Hicap）告訴中央社記者：「我們取得重要的仲裁勝利5 年後，中國持續侵犯我們在傳統漁場的捕魚權。我們發誓會繼續要求（北京當局）拆除我們海域內所有中國軍事設施，並從（中國建造的）人工島礁撤軍。」

    並肩黨則發表聲明說，艾奎諾的肖像已成為菲律賓人民勇敢捍衛西菲律賓海的有力象徵。

    並肩黨發言人納吉（RJ Naguit）說：「取得如此重要的勝利後，（南海裁決）本可有助於邁向區域和平、穩定及合作；可恥的是，杜特蒂先生選擇稱它是應該丟到垃圾桶的一張廢紙。」

    他表示：「我們將繼續發揚PNoy（艾奎諾暱稱）遺留的愛國精神。我們將努力執行我們的（南海仲裁）勝利，力抗中國在這個區域的侵略和擴張。」

    2016年南海裁決中，海牙常設仲裁法院指北京「對南海水域資源無歷史性權利」，並表示「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，中國侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

    杜特蒂上任後奉行獨立外交政策，不僅擱置南海仲裁結果，與北京交好，更重新審視與美國的盟邦關係。

    南海仲裁結果出爐5周年前夕，菲律賓總統發言人羅奎8日表示，杜特蒂政府立場仍是擱置南海主權爭議，「去追求投資、貿易等我們可以追求的領域」。（編輯：高照芬）

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