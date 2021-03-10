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    菲律賓男團MV秀出南海仲裁古地圖 網友讚愛國

    菲律賓男子團體SB19的新歌「WHAT？」MV昨天上線，最後出現菲律賓2015年呈交南海仲裁的古地圖，在社群媒體引發討論，菲國網友大讚此舉愛國。（圖擷取自YouTube）

    菲律賓男子團體SB19的新歌「WHAT？」MV昨天上線，最後出現菲律賓2015年呈交南海仲裁的古地圖，在社群媒體引發討論，菲國網友大讚此舉愛國。（圖擷取自YouTube）

    2021/03/10 23:46

    〔中央社〕菲律賓男子團體SB19的新歌MV昨天上線，24小時內觀看次數達100萬次。由於MV最後出現菲律賓2015年呈交南海仲裁的古地圖，在社群媒體引發討論，菲國網友大讚此舉愛國。

    這支MV中出現的地圖是耶穌會教士佩德羅．穆利優．韋拉德（Pedro Murillo Velarde）於1734年所繪，被稱為「穆利優菲律賓群島地圖」（Murillo Map of the Philippine Archipelago）。菲律賓前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）形容它是「菲律賓地圖之母」。

    這份地圖上，黃岩島（Scarborough Shoal）名為Panacot，是當時的菲律賓領土，馬尼拉當局因此在將南海主權爭議提交仲裁期間，呈交這份地圖作為佐證。

    對於SB19新歌MV出現這份地圖，菲國網友紛紛在社群媒體上科普它的起源和意義。

    網友ChicksNiKen評論說：「我雞皮疙瘩都起來了！透過出色的藝術作品表達愛國心！」

    另一名網友表示，中國持續騷擾菲律賓漁民，但菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）害怕激怒中國引發戰爭，因此即使菲律賓贏了南海裁決，杜特蒂對此仍無所作為。她認為，MV主題可能是希望菲律賓人高舉國旗表達訴求。

    菲律賓男子團體SB19的新歌「WHAT？」MV昨天上線，最後出現菲律賓2015年呈交南海仲裁的古地圖，在社群媒體引發討論，菲國網友大讚此舉愛國。（圖擷取自YouTube）

    菲律賓男子團體SB19的新歌「WHAT？」MV昨天上線，最後出現菲律賓2015年呈交南海仲裁的古地圖，在社群媒體引發討論，菲國網友大讚此舉愛國。（圖擷取自YouTube）

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