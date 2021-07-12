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    武漢肺炎》不能播《江南Style》了！南韓奇招健身房「只播慢歌」

    南韓首爾民眾疫情期間在健身中心運動。（路透）

    南韓首爾民眾疫情期間在健身中心運動。（路透）

    2021/07/12 22:26

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）嚴峻，已連續6天單日確診數破千，當局推出新的防疫政策，包括禁止健身房在集體有氧運動時播放速度超過120bpm的快歌，意謂著代表名曲《江南Style》暫時不能在南韓健身房出現了。

    根據《路透》報導，南韓政府新規定，禁止健身房在有氧運動如飛輪等集體運動時播放速度超過120bpm的快歌，衛生官員表示是為了防止運動者呼吸過快或將汗水濺到別人身上。

    此政策引起輿論批評，有健身房業者認為不切實際，首爾業者康鉉庫（音譯，Kang Hyun-ku）質疑，是否真的能證明播放古典樂或防彈少年（BTS）的歌對病毒傳染會有影響。他也懷疑，很多人都用自己的耳機聽音樂，懷疑這部分要如何管制。

    此外，南韓還規定健身房的跑步機速度不得超過每小時6公里、禁止在健身房淋浴及每桌乒乓球只得2人進行等。

    民眾黃明秀（音譯，Whang Myung-sug）認為，這些規定過於官僚主義，好像制定政策的官員從沒到健身房運動一樣。

    南韓衛生官員回應，此政策是採納廣泛意見才做的決定。南韓總統文在寅今天表示，對中小企業受到疫情政策束縛，他心情感到沈重，希望民間再給予一點耐心。

    根據世界實時統計數據（Wordometer），南韓今天（12日）公佈單日確診數為1100人，連續6天超過千人確診，總確診數為16萬9146例，造成2044人死亡。

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