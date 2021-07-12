美國研究：喝咖啡可降低感染武肺風險10％

美國西北大學研究發現，每天飲用2到3杯咖啡，可有效降低10％感染武漢肺炎的機率。（法新社檔案照）

2021/07/12 06:22

首次上稿 02:46

更新時間 06:22

〔國際新聞中心／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，美國西北大學（Northwestern University）一項研究發現，每天飲用2到3杯咖啡，可有效降低10％感染武漢肺炎的機率，食用加工肉類則會增加感染風險。這項研究成果已發表於「營養」（Nutrients）期刊。

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報導指出，在這項由西北大學主持的研究中，專家們調查各種可能預防感染武漢肺炎的食物。研究人員發現，每天喝2到3杯咖啡可將感染武漢肺炎的風險降低約10分之1，即使是一些已經接觸過病毒的人。此外，多吃蔬菜，少吃加工肉類，也可以降低感染新冠病毒的風險。

眾所周知，咖啡含有抗氧化和消炎的作用。研究指出，飲用咖啡與發炎生物指標，如C反應蛋白（CRP）、白血球介素-6（IL-6）和腫瘤壞死因子-I（TNF-I）相關，這些指標也和武漢肺炎的嚴重程度和死亡率相關。

研究指出，對老年人來說，喝咖啡還能降低患肺炎的風險，「總之，咖啡對COVID-19的免疫保護作用是可信的，值得進一步研究。」

在這項研究中，研究小組分析英國人體生物資料庫（UK Biobank）4萬名英國成年人的日常飲食，包括每日攝取咖啡、茶、油性魚類、加工肉類、紅肉、水果和蔬菜，以及冠狀病毒之間的關係。

他們發現，每天食用至少0.67份蔬菜（煮熟或生的，不包括馬鈴薯）可以降低感染武漢肺炎的風險；但每天食用0.43份加工肉類，則會提高染疫風險。不過，食用紅肉並未增加染疫機率，表明肉類本身並沒有與加工肉類相似的較高染疫風險。茶和水果則沒有顯著的免疫效果。

報告指出，研究結果支持營養因素可能影響免疫系統的假設，從而影響對武肺病毒的易感性；鼓勵堅持某些營養行為，例如增加蔬菜攝取量和減少加工肉類攝取量，可能是現有防疫指南的有效工具。

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