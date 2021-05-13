男人噩夢！ 研究發現武漢肺炎病毒可能導致勃起功能障礙

情境照，與新聞無關。（資料照）

2021/05/13 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕邁阿密大學米勒醫學院研究團隊證明，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒會在已治癒患者的陰莖組織中存在很長一段時間，甚至可能導致男性最害怕的勃起障礙問題。

美國科學促進會網站報導，因武漢肺炎引起的血管功能障礙與內皮功能障礙，最終可能會導致勃起功能障礙。研究表示，武漢肺炎病毒會在肺和腎臟之外的器官系統中，引起廣泛的內皮功能障礙，進而影響包括陰莖在內的其他器官。

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研究主要作者瑞馬薩米（Ranjith Ramasamy）說，在初步研究中發現，以前沒有勃起功能障礙的男性，卻在確診後出現嚴重的勃起障礙，瑞馬薩米與其他研究者從兩名有武漢肺炎病史且動了陰莖手術的男性身上採集陰莖組織，另外也從兩名沒有感染武漢肺炎，但也動過陰莖手術的男性身上採集組織。

比較之下發現，前兩名男子的陰莖組織裡竟然還存有病毒，並在6個月和8個月的時間內持續受到影響，後兩人身上則沒有病毒，當然也沒有受到後續的影響。瑞馬薩米建議，確診男性應該要意識到，很可能會出現勃起障礙，如果出現相關症狀，就要盡早就醫。

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