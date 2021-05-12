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    日本通過數位改革6項法案 9月起結離婚不用蓋章

    日本國會今天通過數位改革相關的6項法案，包括改善行政作業程序，例如結婚與離婚登記9月起將不必再蓋個人印章。（法新社）

    日本國會今天通過數位改革相關的6項法案，包括改善行政作業程序，例如結婚與離婚登記9月起將不必再蓋個人印章。（法新社）

    2021/05/12 18:35

    〔中央社〕日本國會今天通過數位改革相關的6項法案，內容包括首相菅義偉大力提倡的數位廳將在今年9月成立，還有改善行政作業程序，例如結婚與離婚登記9月起將不必再蓋個人印章。

    日本放送協會（NHK）報導，參議院院會今天正式通過由「數位廳設置法」、「數位社會形成基本法」等6項法案組成的「數位改革關聯法」。

    其中，「數位廳設置法」規定，日本中央政府的新單位「數位廳」將於9月成立，負責數位化改革，整合國家資訊系統。

    「數位社會形成基本法」則是由2000年制訂的「IT 基本法」修訂而成，內容規定朝向數位化社會發展的基本理念，改善各地方不同的資訊系統、廢除行政流程必須蓋印章的規定等，強化行政效率與便民。

    報導提到，隨著「數位改革關聯法」施行，將會簡化行政程序，例如今年9月起，行政流程原則上廢除須蓋章的規定，辦理結婚登記與離婚登記時，將不再硬性規定須蓋個人私章，只要本人簽名即可。

    不過由於民間也有聲音認為，「人生的重大事件」還是想要蓋章，因此法務省也給予彈性，想蓋章的人還是可以蓋章。

    另外，未來民眾搬家到其他都道府縣，將不用再分別到遷入地與遷出地辦理臨櫃登記，可用國民身分號碼卡（my number card）透過線上辦理即可。

    國民身分號碼卡也將可以跟手機綁定，報稅或是申請小孩的托兒所等手續將可透過手機進行。

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