8旬亞裔男遭2青少年擊倒 煽耳光還搶財物
〔即時新聞／綜合報導〕美國攻擊亞裔事件頻傳，最近推特上瘋傳1段影片，1名80歲的亞裔男子遭2名青少年擊倒在地，男子的財物被搶走，所幸只受一點輕傷。
綜合外媒報導，這起事件發生在9日，一名80歲的亞裔男子在加州的聖利安卓市 （San Leandro）街道散步，一旁突然竄出兩名青少年將他推倒在地，還不斷煽他耳光，試圖搶走他身上的財物。老人奮力掙扎、呼喊救命，卻仍不敵兩名靈活的年輕人，只能任由東西被搶走。
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過程中，除兩名青少年外，另有一名穿著鮮豔的青少年在旁觀看，但沒有參與打人過程。兩名青少年搶到財物後立即逃跑，至今仍逍遙法外。
將整起事件拍下來的民眾馬可思 （Marcos）說，看到青少年做這種事讓他感到不可置信。此外，也有當地居民向媒體表示現在出門都很小心，走在路上必須不斷確認才敢跨出下一步。
負責此案的警察阿里坎 （Ali Kahn）表示，他相信整起事件是仇恨引起的，但詳細犯案動機要等抓到犯人才知道。他也同時表示從2019年到2020年，針對亞裔的犯罪行為增加了283%，數據讓人震驚。
As if hearing an 80-year old man cry out for help after getting knocked to the ground in San Leandro isn’t bad enough…— Dion Lim （@DionLimTV） May 10, 2021
...the suspects are teens as young as 16 and you can hear one laughing loudly.
（1/3） #stopaapihate #aapi pic.twitter.com/dZHe5Op9DZ