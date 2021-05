8旬亞裔男遭2青少年擊倒 煽耳光還搶財物

2021/05/12 17:12

〔即時新聞/綜合報導〕美國攻擊亞裔事件頻傳,最近推特上瘋傳1段影片,1名80歲的亞裔男子遭2名青少年擊倒在地,男子的財物被搶走,所幸只受一點輕傷。

綜合外媒報導,這起事件發生在9日,一名80歲的亞裔男子在加州的聖利安卓市 (San Leandro)街道散步,一旁突然竄出兩名青少年將他推倒在地,還不斷煽他耳光,試圖搶走他身上的財物。老人奮力掙扎、呼喊救命,卻仍不敵兩名靈活的年輕人,只能任由東西被搶走。

請繼續往下閱讀...

過程中,除兩名青少年外,另有一名穿著鮮豔的青少年在旁觀看,但沒有參與打人過程。兩名青少年搶到財物後立即逃跑,至今仍逍遙法外。

將整起事件拍下來的民眾馬可思 (Marcos)說,看到青少年做這種事讓他感到不可置信。此外,也有當地居民向媒體表示現在出門都很小心,走在路上必須不斷確認才敢跨出下一步。

負責此案的警察阿里坎 (Ali Kahn)表示,他相信整起事件是仇恨引起的,但詳細犯案動機要等抓到犯人才知道。他也同時表示從2019年到2020年,針對亞裔的犯罪行為增加了283%,數據讓人震驚。

As if hearing an 80-year old man cry out for help after getting knocked to the ground in San Leandro isn’t bad enough…



...the suspects are teens as young as 16 and you can hear one laughing loudly.



(1/3) #stopaapihate #aapi pic.twitter.com/dZHe5Op9DZ