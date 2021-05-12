為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    8旬亞裔男遭2青少年擊倒 煽耳光還搶財物

    1名80歲的亞裔男遭兩名青少年擊倒在地，男子的財物被搶走，所幸只受一點輕傷。（翻攝自Twitter）

    1名80歲的亞裔男遭兩名青少年擊倒在地，男子的財物被搶走，所幸只受一點輕傷。（翻攝自Twitter）

    2021/05/12 17:12

    〔即時新聞／綜合報導〕美國攻擊亞裔事件頻傳，最近推特上瘋傳1段影片，1名80歲的亞裔男子遭2名青少年擊倒在地，男子的財物被搶走，所幸只受一點輕傷。

    綜合外媒報導，這起事件發生在9日，一名80歲的亞裔男子在加州的聖利安卓市 （San Leandro）街道散步，一旁突然竄出兩名青少年將他推倒在地，還不斷煽他耳光，試圖搶走他身上的財物。老人奮力掙扎、呼喊救命，卻仍不敵兩名靈活的年輕人，只能任由東西被搶走。

    過程中，除兩名青少年外，另有一名穿著鮮豔的青少年在旁觀看，但沒有參與打人過程。兩名青少年搶到財物後立即逃跑，至今仍逍遙法外。

    將整起事件拍下來的民眾馬可思 （Marcos）說，看到青少年做這種事讓他感到不可置信。此外，也有當地居民向媒體表示現在出門都很小心，走在路上必須不斷確認才敢跨出下一步。

    負責此案的警察阿里坎 （Ali Kahn）表示，他相信整起事件是仇恨引起的，但詳細犯案動機要等抓到犯人才知道。他也同時表示從2019年到2020年，針對亞裔的犯罪行為增加了283%，數據讓人震驚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    畫面曝光！亞裔父推嬰兒車遭隨機襲擊 狂毆數十拳倒地
    2021/05/07 15:34

    畫面曝光！亞裔父推嬰兒車遭隨機襲擊 狂毆數十拳倒地
    亞裔女紐約搭地鐵突遭「巴頭」施暴女怒嗆：滾下車！
    2021/05/07 14:13

    亞裔女紐約搭地鐵突遭「巴頭」施暴女怒嗆：滾下車！

    義大創設系畢展滿載好點子 2作品入圍青春設計競賽
    新聞360》亞裔頻遭暴力攻擊！揭美國非裔「仇亞情結」
    2021/05/06 21:00

    新聞360》亞裔頻遭暴力攻擊！揭美國非裔「仇亞情結」
    美華裔老婦路上被打勇猛反抗 民眾幫籌醫藥費達2200萬
    2021/03/20 19:51

    美華裔老婦路上被打勇猛反抗 民眾幫籌醫藥費達2200萬

    與時俱進 頭前重劃區這智能宅購親民
    國際今日熱門
    地球之肺逐漸破裂！亞馬遜雨林慘遭「三面夾攻」
    2021/05/11 23:22

    地球之肺逐漸破裂！亞馬遜雨林慘遭「三面夾攻」

    蔡總統受邀哥本哈根民主峰會演說 華春瑩氣炸回應了
    2021/05/11 20:12

    蔡總統受邀哥本哈根民主峰會演說 華春瑩氣炸回應了

    提供藥妝店董事長夫婦接種特權 日本市長道歉了
    2021/05/11 23:42

    提供藥妝店董事長夫婦接種特權 日本市長道歉了

    武漢肺炎》印度演員病逝 生前最後發文：如果...我就能夠活下去
    2021/05/11 20:10

    武漢肺炎》印度演員病逝 生前最後發文：如果...我就能夠活下去

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播