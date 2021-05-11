英國國會開議 女王喪夫後首次發表演說

伊莉莎白二世在查爾斯王子的攙扶下出席國會開議大典。（法新社）

2021/05/11 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國今（11）日進行國會開議大典，這是女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）在經歷喪夫之痛後的首次重大公務行程。伊莉莎白二世在演說中談到，她希望國會在明年能通過就業、健保等方面的法律，並擺脫後脫歐時代的官僚作風。

英國廣播公司（BBC）報導，此次大典因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，規模大為縮減，參與人數從往常的600人下降至108人。

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不僅外國代表以及賓客未受邀，內閣成員也僅有74人出席，由首相強森（Boris Johnson）以及在野黨工黨的黨魁施凱爾（Keir Starmer）作為上下議院的代表。

伊莉莎白二世這次並未戴上帝國皇冠（Imperial State Crown），這頂寶冠僅被象徵性的放置在女王左近的桌上。

帝國皇冠上鑲嵌的寶石數目超過3000顆，重量達2磅又13盎司（約1.27公斤）。

《路透》報導，伊莉莎白二世在演說中表示，「政府的首要目標是提出國家復原計畫，讓英國能在後疫情時代比之前更強大、更健全、更繁榮。」

強森在事後也承諾，他會盡力打擊不平等，並讓國家在各方面都更進一步。「這場危機並沒有影響到政府的抱負還有變革的決心。」、「我們可以藉著這個歷史性的機遇來把事情做的更完美，並提升全英國的就業機會，還有處理那些時常困擾我們的問題。」

帝國皇冠重約1.27公斤，上面鑲嵌的寶石數量超過3000顆。（法新社）

伊莉莎白二世在西敏宮的皇家長廊發表談話。（美聯社）

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