台海戰爭何時爆發？ 專家：習近平有2大戰略機遇期

專家認為，台海風險的增加來自於中共愈來愈想要改變現狀，而這種意圖跟中國國家主席習近平的「戰略機遇期」有關。（美聯社資料照）

2021/05/11 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕全球各國陸續開始關注台海安全穩定，英國雜誌《經濟學人》日前也直言「台灣是全球最危險的地方」。專家認為，台海風險的增加來自於中共愈來愈想要改變現狀，而這種意圖跟中國國家主席習近平的「戰略機遇期」有關。

《美國之音》報導，旅美獨立時事評論人唐靖遠說，第1個戰略機遇期是習近平想要在明年20大順利連任，必須要提出政績，而台灣問題如果能獲得解決，無疑是豎立習連任統治的合法性；第2個戰略機遇期則是在解放軍2027年實現建軍百年奮鬥目標下，中國軍力不斷擴充，數年內解放軍可能挑戰美軍介入台海。

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唐靖遠認為，台海將是極權專政挑戰自由民主、重置世界秩序的第一戰，從而成為證明習近平的「東升西降」理論，且習近平對「戰略機遇期」的判定是，當前及未來數年將是美中實力最接近的時候，特別是疫情給美國國力造成重創，這個時候入侵台灣是最佳時機。唐靖遠說，但習近平擔心美國在4年後出現較為強勢的總統，將會讓中國吞併台灣的難度增加，這是習近平不願看到的。

唐靖遠強調，也就是說所謂的戰略機遇期只有幾年的時間，美軍印太司令高層曾說6年的時間，他覺得時間還要更短一點，所以既然習近平備時間限制，所以習近平必須要迅速採取行動。

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