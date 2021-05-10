資助在台港人被捕 香港網路電台主持人傑斯遭加控6罪

傑斯希望募款協助在台港人，卻被指控涉嫌洗黑錢、資助分裂國家。（擷取自「Channel Giggs」YouTube頻道）

2021/05/10 21:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港「D100 Radio」電台主持人、原名尹耀昇的「傑斯」曾募款援助在台港人，去年11月及今年2月兩度被捕，遭收押至今。傑斯被控4項「作出具煽動意圖作為」罪，10日出庭應訊，結果被加控1項「串謀作出煽動意圖作為罪」，及5項洗黑錢罪，他的51歲女助手利寶麗也同被控2項洗黑錢罪。

總裁判官蘇惠德將案件押後至7月5日再訊，屆時控方將處理轉介至區域法院的文件。蘇惠德裁定傑斯繼續收押，第二被告利寶麗獲以現金20萬港元（約台幣71萬元）擔保外出。

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傑斯去年2月在節目中宣布「千個爸媽，台灣助學」計畫，他表示，香港不少年輕人因反送中運動而身陷官司是非，部分人選擇到台灣，認為「不可以讓他們在台灣自生自滅」，也不希望讓擔子落在台灣身上，因此啟動募款計畫。

傑斯指出，募得款項將用於在台港人的學費、生活費、醫療費，協助他們適應台灣生活。傑斯當時也強調，他不會建議和指示別人潛逃，也不會叫抗爭者到外國逃避法律責任，但如果有抗爭年輕人已經抵達台灣，他認為可以透過此計畫支援。

傑斯在今年2月7日二度被捕，隨即被控4項「作出具煽動意圖的作為」罪，涉及他去年8月至10月在網台節目中的言論，內容包括咒罵特首林鄭月娥，以「極權」、「獨裁」描述中共旗幟，以及支持民主派初選等。

10日被加控的「串謀作出煽動意圖作為罪」，指傑斯於去年2月至11月即主持、製作、發布及上載網路節目，與其他人串謀作出具煽動意圖的作為，意圖引起憎恨或藐視中華人民共和國及香港特別行政區或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港依法制定的的事項，或慫使他人不守法或不服從合法命令等。

控方另對傑斯加控5項洗黑錢罪，指傑斯於去年2月22日至11月30日期間利用5個銀行帳戶洗黑錢1103萬港元（約台幣3935萬元）。

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