為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    資助在台港人被捕 香港網路電台主持人傑斯遭加控6罪

    傑斯希望募款協助在台港人，卻被指控涉嫌洗黑錢、資助分裂國家。（擷取自「Channel Giggs」YouTube頻道）

    傑斯希望募款協助在台港人，卻被指控涉嫌洗黑錢、資助分裂國家。（擷取自「Channel Giggs」YouTube頻道）

    2021/05/10 21:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕香港「D100 Radio」電台主持人、原名尹耀昇的「傑斯」曾募款援助在台港人，去年11月及今年2月兩度被捕，遭收押至今。傑斯被控4項「作出具煽動意圖作為」罪，10日出庭應訊，結果被加控1項「串謀作出煽動意圖作為罪」，及5項洗黑錢罪，他的51歲女助手利寶麗也同被控2項洗黑錢罪。

    總裁判官蘇惠德將案件押後至7月5日再訊，屆時控方將處理轉介至區域法院的文件。蘇惠德裁定傑斯繼續收押，第二被告利寶麗獲以現金20萬港元（約台幣71萬元）擔保外出。

    傑斯去年2月在節目中宣布「千個爸媽，台灣助學」計畫，他表示，香港不少年輕人因反送中運動而身陷官司是非，部分人選擇到台灣，認為「不可以讓他們在台灣自生自滅」，也不希望讓擔子落在台灣身上，因此啟動募款計畫。

    傑斯指出，募得款項將用於在台港人的學費、生活費、醫療費，協助他們適應台灣生活。傑斯當時也強調，他不會建議和指示別人潛逃，也不會叫抗爭者到外國逃避法律責任，但如果有抗爭年輕人已經抵達台灣，他認為可以透過此計畫支援。

    傑斯在今年2月7日二度被捕，隨即被控4項「作出具煽動意圖的作為」罪，涉及他去年8月至10月在網台節目中的言論，內容包括咒罵特首林鄭月娥，以「極權」、「獨裁」描述中共旗幟，以及支持民主派初選等。

    10日被加控的「串謀作出煽動意圖作為罪」，指傑斯於去年2月至11月即主持、製作、發布及上載網路節目，與其他人串謀作出具煽動意圖的作為，意圖引起憎恨或藐視中華人民共和國及香港特別行政區或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港依法制定的的事項，或慫使他人不守法或不服從合法命令等。

    控方另對傑斯加控5項洗黑錢罪，指傑斯於去年2月22日至11月30日期間利用5個銀行帳戶洗黑錢1103萬港元（約台幣3935萬元）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    布林肯稱願收容港人 美議員重提香港庇護法案
    2021/02/10 08:24

    布林肯稱願收容港人 美議員重提香港庇護法案
    港人英國BNO護照 中國不再承認
    2021/01/30 05:30

    港人英國BNO護照 中國不再承認

    美術館旁都市森林裡 享萬坪綠景
    「12港人案」被批為「秘密審訊」 中駐英使館嗆：中國是法治國家！
    2020/12/29 14:39

    「12港人案」被批為「秘密審訊」 中駐英使館嗆：中國是法治國家！
    募款助在台港人 香港電台主持人被捕
    2020/11/22 05:30

    募款助在台港人 香港電台主持人被捕

    繳稅旺季！限時帳管費省$7000 月月抽iPhone12
    國際今日熱門
    武漢肺炎》免運費！阿聯酋航空將運救援物資到印度
    2021/05/09 23:34

    武漢肺炎》免運費！阿聯酋航空將運救援物資到印度

    武漢肺炎》印度疫情嚴峻 《刺胳針》轟莫迪政府「不可原諒」
    2021/05/09 23:22

    武漢肺炎》印度疫情嚴峻 《刺胳針》轟莫迪政府「不可原諒」

    詭異！男子闖空門爽吃義大利麵 被逮後離奇死亡
    2021/05/09 23:23

    詭異！男子闖空門爽吃義大利麵 被逮後離奇死亡

    6旬翁確診住院隔離 不到14天出院在家門前暴斃
    2021/05/09 23:39

    6旬翁確診住院隔離 不到14天出院在家門前暴斃

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播