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    習近平：要增強「做中國人的骨氣和底氣」

    中共總書記習近平9日在回覆山東大學「文史哲」雜誌的信中說，要「增強做中國人的骨氣和底氣」，深入闡釋如何「堅持中國道路、弘揚中國精神、凝聚中國力量」。圖為北京舉辦的中國共產黨一百周年展會場。（路透資料照）

    中共總書記習近平9日在回覆山東大學「文史哲」雜誌的信中說，要「增強做中國人的骨氣和底氣」，深入闡釋如何「堅持中國道路、弘揚中國精神、凝聚中國力量」。圖為北京舉辦的中國共產黨一百周年展會場。（路透資料照）

    2021/05/10 19:33

    〔中央社〕中共總書記習近平9日在回覆山東大學「文史哲」雜誌全體編輯的信中說，要「增強做中國人的骨氣和底氣」，需要深入闡釋如何更好「堅持中國道路、弘揚中國精神、凝聚中國力量」。

    人民日報海外版新媒體「學習小組」報導，「文史哲」雜誌編輯部全體編輯日前寫信給習近平，匯報雜誌社成立70年來的成績，「表達了擔負起時代使命、發揮好期刊作用、為民族復興貢獻力量的決心」。

    根據報導，習近平在回信中說，「增強做中國人的骨氣和底氣」，讓世界更好認識中國、了解中國，需要深入理解中華文明，從歷史和現實、理論和實踐相結合的角度，深入闡釋如何更好「堅持中國道路、弘揚中國精神、凝聚中國力量」。

    習近平說，回答好這一重大課題，需要廣大哲學社會科學工作者共同努力，在新的時代條件下推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。

    他提到，高品質的學術期刊就是要「堅守初心、引領創新」，展示高水平研究成果，支持優秀學術人才成長，促進中外學術交流。

    根據介紹，「文史哲」雜誌創辦於1951年5月，是中共建政後創刊的第1家大學院校文科學報，也是中國目前發行最久的綜合性人文社科學術期刊。

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