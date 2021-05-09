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    6旬翁確診住院隔離 不到14天出院在家門前暴斃

    日前泰國一名6旬翁出院後，在距離家門口僅50公尺處暴斃。圖為泰國的負壓隔離病房。（彭博）

    日前泰國一名6旬翁出院後，在距離家門口僅50公尺處暴斃。圖為泰國的負壓隔離病房。（彭博）

    2021/05/09 23:39

    〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續肆虐，泰國近期疫情也有升溫趨勢。一名在上月底確診的62歲泰國男子，日前終於出院，沒想到在回家途中，離家門口僅剩50公尺處暴斃，消息傳開後引起熱議。

    綜合媒體報導，這名來自曼谷的62歲翁，上月27日因確診武肺，住院接受隔離治療；上週五（7日）清晨5點，醫生宣布他可以出院，於是他便自己搭乘計程車回家。從路上的監控錄像可以看到，男子下車後走入小巷，但在快到家時，忽然坐在鄰居家門前休息，下一秒失去意識倒地身亡。當地民眾發現後嚇得趕緊聯繫相關單位前來處理。

    這件事傳開後引起當地社會廣大關注，此事件也引發社區居民恐慌，擔心死者還攜帶病毒，因為該男子入院隔離治療還不滿14天就出院；當局則是立刻派員對社區進行大規模消毒。死者家人則對醫院放任病人獨自回家感到相當不滿，也對醫院在收治確診病人不滿14天就讓她出院的決定感到困惑。目前其家屬都在等待驗屍結果，盼能釐清確切死亡原因。

    對此院方宣稱，死者生前在院一切正常，出院前也進行過肺部檢查，確認無虞後才准許他出院休養。

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