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    武漢肺炎》泰國疫情告急！英國變種病毒3天內攻陷全國62府

    2021年泰國先生健美比賽9日在曼谷舉行，參賽者展示健壯的肌肉時戴防護面罩，作好防疫措施。（歐新社）

    2021年泰國先生健美比賽9日在曼谷舉行，參賽者展示健壯的肌肉時戴防護面罩，作好防疫措施。（歐新社）

    2021/04/11 21:44

    〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國10日通報武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例789例，第3波疫情升溫拉警報。泰國衛生部表示，此波疫情的嚴重程度超過以往，4月1日至今已有近3000人感染，在過去3天內，疫情迅速蔓延至全國77個府中的62個府。經溯源，病毒傳染源頭均指向曼谷通羅區（Thonglor）的娛樂場所。

    通羅區夜店群聚感染驗出英國變種病毒B.1.1.7蹤跡，這是泰國首次有本土病例檢測出B.1.1.7病毒株。研究顯示，B.1.1.7傳染力更強且更危險，重症及死亡風險更高。

    曼谷是此波疫情的爆發地和重災區，已有超過1000人感染，感染人群遍及各行各業。目前泰國政府已經連續第二年下令取消宋干節（潑水節）所有官方活動，全國有41個府的娛樂場所至少關閉14天，全國有28個府規定來自疫情高風險區的人員須隔離14天，但沒有禁止跨府出行。

    1月間曾有一個英國家庭在入境泰國時檢測出B.1.1.7變種病毒，而曼谷通羅區夜店群聚感染檢測出24起案例都是B.1.1.7變種病毒，泰國防疫專家不知道英國變種病毒是如何躲開隔離期間的檢測並偷溜進泰國。

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