為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》印度疫情嚴峻 《刺胳針》轟莫迪政府「不可原諒」

    《刺胳針》社論批評，印度莫迪政府無視第二波疫情警告，疫情數據不透明，「不可原諒」。 （歐新社）

    《刺胳針》社論批評，印度莫迪政府無視第二波疫情警告，疫情數據不透明，「不可原諒」。 （歐新社）

    2021/05/09 23:22

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在印度全面擴散，連續數天單日逾40萬例確診，染疫總數已超過2200萬。英國知名醫學期刊《刺胳針》（Lancet）社論批評，印度政府無視第二波疫情警告，疫情數據不透明，批評印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的政府「不可原諒」。

    根據《CNN》報導，《刺胳針》在社論中指出，印度在控制疫情上「浪費了早期防疫的成功」，由於莫迪政府給民眾打敗疫情的假象，讓民眾面對疫情的態度鬆懈，再加上印度政府明明收到警告可能會有超級傳播事件風險，仍放行大規模宗教節慶和政治集會。

    最嚴重的是，印度政府企圖要求推特刪除一些有關疫情、批評莫迪的推文，藉此控制網路輿論。《刺胳針》社論直指：「莫迪在危機期間企圖遏制批評和公開討論，是不可原諒的行為。」

    《刺胳針》社論敦促印度應增加疫苗供應，並建立公平的疫苗分配制度，要求政府發布準確的疫情相關數據、擴大基因組檢測範圍，並向公眾解釋戴口罩、停止集會、自主隔離與檢測的必要。

    這篇社論也提到，阻止疫情擴散的成功與否，將取決於政府是否承擔錯誤，以及是否提供公開且透明的疫情資訊和以科學為核心的公共衛生對策。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    《刺胳針》社論批評，印度政府收到可能會有超級傳播事件風險的警告，卻仍允許宗教節日和政治集會繼續進行。（歐新社）

    《刺胳針》社論批評，印度政府收到可能會有超級傳播事件風險的警告，卻仍允許宗教節日和政治集會繼續進行。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》加強封鎖！印度德里地鐵明起停駛
    2021/05/09 21:19

    武漢肺炎》加強封鎖！印度德里地鐵明起停駛
    武漢肺炎》印度疫情失控 專家籲莫迪：應實施全境封鎖
    2021/05/09 20:05

    武漢肺炎》印度疫情失控 專家籲莫迪：應實施全境封鎖
    印度包機破局！外交部籲國人儘速利用商業航班返國
    2021/05/09 19:46

    印度包機破局！外交部籲國人儘速利用商業航班返國
    武漢去年4月已逾130萬人感染 ！《刺胳針》打臉中國數據
    2021/03/19 17:31

    武漢去年4月已逾130萬人感染 ！《刺胳針》打臉中國數據
    中國買通西方學術雜誌造假數據？ 閻麗夢：為傳遞錯誤訊息
    2020/10/15 00:00

    中國買通西方學術雜誌造假數據？ 閻麗夢：為傳遞錯誤訊息
    權威期刊：新變種武肺病毒從武漢傳到台灣、新加坡 症狀變輕
    2020/08/22 08:54

    權威期刊：新變種武肺病毒從武漢傳到台灣、新加坡 症狀變輕
    國際今日熱門
    真黯然銷魂飯！評比台港日隔離餐 港網友：林鄭什麼都輸人
    2021/05/09 00:29

    真黯然銷魂飯！評比台港日隔離餐 港網友：林鄭什麼都輸人

    外星球也會下雨！ 新研究：與地球有「驚人相似處」
    2021/05/09 07:17

    外星球也會下雨！ 新研究：與地球有「驚人相似處」

    喀布爾西區一所女校附近巨大爆炸 至少30死52傷
    2021/05/09 02:12

    喀布爾西區一所女校附近巨大爆炸 至少30死52傷

    澳媒：中國軍方曾論SARS武器化 預言第3次大戰為生物戰
    2021/05/09 06:46

    澳媒：中國軍方曾論SARS武器化 預言第3次大戰為生物戰

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播