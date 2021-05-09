武漢肺炎》印度疫情嚴峻 《刺胳針》轟莫迪政府「不可原諒」

《刺胳針》社論批評，印度莫迪政府無視第二波疫情警告，疫情數據不透明，「不可原諒」。 （歐新社）

2021/05/09 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在印度全面擴散，連續數天單日逾40萬例確診，染疫總數已超過2200萬。英國知名醫學期刊《刺胳針》（Lancet）社論批評，印度政府無視第二波疫情警告，疫情數據不透明，批評印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的政府「不可原諒」。

根據《CNN》報導，《刺胳針》在社論中指出，印度在控制疫情上「浪費了早期防疫的成功」，由於莫迪政府給民眾打敗疫情的假象，讓民眾面對疫情的態度鬆懈，再加上印度政府明明收到警告可能會有超級傳播事件風險，仍放行大規模宗教節慶和政治集會。

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最嚴重的是，印度政府企圖要求推特刪除一些有關疫情、批評莫迪的推文，藉此控制網路輿論。《刺胳針》社論直指：「莫迪在危機期間企圖遏制批評和公開討論，是不可原諒的行為。」

《刺胳針》社論敦促印度應增加疫苗供應，並建立公平的疫苗分配制度，要求政府發布準確的疫情相關數據、擴大基因組檢測範圍，並向公眾解釋戴口罩、停止集會、自主隔離與檢測的必要。

這篇社論也提到，阻止疫情擴散的成功與否，將取決於政府是否承擔錯誤，以及是否提供公開且透明的疫情資訊和以科學為核心的公共衛生對策。

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《刺胳針》社論批評，印度政府收到可能會有超級傳播事件風險的警告，卻仍允許宗教節日和政治集會繼續進行。（歐新社）

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