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    慘！印度武肺治療方式引來毛黴菌症 感染後死亡率逾50％

    印度使用類固醇治療武漢肺炎重症患者的方式，似乎使得毛黴菌症（Mucormycosis）更加容易傳播，連武肺康復病患也無法避免，一旦感染後死亡率超過50％。（歐新社）

    印度使用類固醇治療武漢肺炎重症患者的方式，似乎使得毛黴菌症（Mucormycosis）更加容易傳播，連武肺康復病患也無法避免，一旦感染後死亡率超過50％。（歐新社）

    2021/05/09 12:44

    〔即時新聞／綜合報導〕印度的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全面失控，每天都新增3、40萬人確診，雪上加霜的是，醫師們發現使用類固醇治療重症患者的方式，似乎使得毛黴菌症（Mucormycosis）更加容易傳播，連武肺康復病患也無法避免，一旦感染後整體死亡率超過50％。

    《BBC》報導，毛黴菌存在於土壤和空氣之中，可以說是無處不在，就算是健康人體的鼻腔之中有時也可以找到它的蹤跡，但毛黴菌症其實算是非常罕見的感染，那麼為何會突然在印度爆發呢？

    原來，印度的類固醇療法，雖然可減輕武漢肺炎所帶來的的肺部發炎，並降低人體免疫系統在應對武肺時的過度反應，但同時也會讓患者的免疫力下降，可能因此讓毛黴菌症有機可趁。

    毛黴菌症會影響鼻竇、大腦和肺部，對糖尿病患者或免疫功能嚴重受損者尤其危險。孟買眼科醫生奈爾（Akshay Nair）透露，他在當地行醫的2年期間裡，遇到的毛黴菌症不超過10起，卻在今年4月份碰到了40名毛黴菌症病患。

    奈爾說，這些患者先是確診武漢肺炎在家中隔離，卻遭到了黴菌侵襲，其中大多數都有糖尿病，11人必須摘除雙眼。另外，他有6名同事分別在德里、邦加羅爾、海德拉巴、浦那和同城市孟買服務，於去年12月至今年2月期間一共遇到了58起毛黴菌症病例，大部分都是在武漢肺炎康復後12至15天內確診。

    孟買的錫永醫院（Sion Hospital），就在近2個月裡出現了24例毛黴菌感染，大多數都是中年糖尿病患者，在戰勝武肺的2週後又被毛黴菌擊倒，其中6人死亡。

    邦加羅爾眼科醫生海迪（Raghuraj Hegde）也透露，這2週他已經診治了19名毛黴菌症患者，其中許多都是年輕人，有些人病情嚴重得無法以手術清除黴菌。海迪說，在邦加羅爾服務10多年來，每年從未出現2起以上的毛黴菌症病例。

    據了解，毛黴菌症感染者通常會產生鼻塞和流鼻血的症狀，雙眼也會腫脹和疼痛導致視力模糊，大多數患者發現眼睛無法視物時已經太晚了，必須要摘除眼球避免感染到大腦。

    毛黴菌症的唯一有效治療方式為抗真菌靜脈注射劑，但每劑要價3500印度盧比（約新台幣1324元），而且必須要每天注射持續8週。糖尿病專家巴喜（Rahul Baxi）指出，確保武肺患者接受正確劑量的類固醇治療，是阻止毛黴菌症傳染的方法之一。

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