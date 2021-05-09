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    美頂尖燃油管線公司遭駭客網攻 關閉全部網絡

    2021/05/09 03:45

    〔中央社〕美國頂尖燃油管線營運業者殖民管線（Colonial Pipeline）遭網路攻擊後已關閉整個網絡。業界消息人士稱，駭客利用勒索軟體發動攻擊。殖民管線是美國東岸近半燃油供應來源。

    路透社報導，殖民管線公司透過其連結墨西哥灣沿岸（Gulf Coast）煉油廠與美國東部及南部的總長8850 公里管線，每天輸送250萬桶汽油、柴油、噴氣燃料以及其他油品。

    殖民管線發表聲明說，7日獲悉遭到網攻後，為遏阻威脅已關閉系統。此舉暫時停止營運並影響到部分資訊科技（IT）系統。

    雖然美國政府的調查行動仍處於初期階段，一位前美國政府官員及兩位業界消息人士表示，駭客很可能是高度專業網路犯罪集團。調查人員正在檢視是否為被網路安全研究界稱為「黑暗面」（DarkSide）的駭客組織所為。

    DarkSide一向以部署勒索軟體和勒索受害人聞名，同時選擇性避免以前蘇聯國家為攻擊目標。

    熟悉此事的兩位網路安全業界消息人士表示，駭客利用勒索軟體發動攻擊。這種惡意軟體藉由加密資料來鎖住系統，並要求支付贖金換取解除封鎖，這類軟體於過去5年來愈來愈猖獗。

    殖民管線表示，它已委託第3方網路安全業者展開調查，並通知執法及其他聯邦機構。

    殖民管線未披露進一步細節，也未交代其管線將會關閉多久。

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