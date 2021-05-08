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    震撼！美BLM疑遭共產紅潮入侵 聯合發起人傳出認同毛語錄

    美國BLM運動聯合發起人卡洛絲（Patrisse Cullors），認同極左派人士曼恩的著作可以和《毛主席語錄》相比，並建議購買10多本曼恩書籍來讓青年閱讀。（路透）

    美國BLM運動聯合發起人卡洛絲（Patrisse Cullors），認同極左派人士曼恩的著作可以和《毛主席語錄》相比，並建議購買10多本曼恩書籍來讓青年閱讀。（路透）

    2021/05/08 15:18

    〔即時新聞／綜合報導〕美國「黑人的命也是命（Black Lives Matter，BLM）」運動聯合發起人卡洛絲（Patrisse Cullors），驚傳私下在參加極左派人士曼恩（Eric Mann）所協助舉辦的聚會中，認同曼恩的著作可以和《毛主席語錄》相比，並建議購買10多本曼恩書籍來讓青年閱讀。

    《福斯新聞》報導，卡洛絲在聚會上透露，她過去曾和1名反對「支持執法工作和安全社區法（SB 1070，被稱為美國最嚴厲的反移民法）」的亞利桑那州年輕人交談，對方拿起曼恩的作品後直說這就像《毛主席語錄》一樣。

    卡洛絲表示，她當時心想把這兩本書連結起來真是太酷了，並建議對方可以買10到15本曼恩書籍，讓青年組織一起討論。事實上，卡洛絲先前就將自己和另1名BLM發起人加薩（Alicia Garza）描述為「訓練有素的馬克思主義者」。

    眾所皆知，毛澤東曾說「革命不是請客吃飯，不是做文章，不是繪畫繡花，不能那樣雅緻、那樣從容不迫文質彬彬、那樣溫良恭讓。革命是暴動，是一個階級推翻一個階級的暴烈行動」，不知BLM的部分暴動行為是否有借鑑於此，卡洛絲和BLM方面目前都尚未回應。

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