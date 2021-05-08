為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不顧霍金生前嚴厲警告！中國宣布「天眼」有新發現

    中方7日透過官媒宣布，「中國天眼有了新發現」。（美聯社檔案照）

    中方7日透過官媒宣布，「中國天眼有了新發現」。（美聯社檔案照）

    2021/05/08 00:31

    〔即時新聞／綜合報導〕中國無視已故英國知名物理學家霍金生前「別接觸外星生命」的警告，位於貴州的世界最大射電望遠鏡FAST（Five hundred meter Aperture Spherical Telescope，又稱天眼）2016年9月25日落成，2020年1月11日啟用，同年9月啟動「尋找外星人」計畫，中方7日透過官媒宣布，「中國天眼有了新發現」。

    已故英國學者霍金生前曾數度警告中國「不要接觸外星人」，甚至公開反對中國打造「天眼」，中方在2017年探測到來自外星的可疑信號時，霍金更發出警告「千萬不要回答！」霍金認為，像「中國天眼」這樣龐大的設備，會使外星人更加輕易發現地球，有可能會帶來浩劫，但中國政府從未重視相關警告。

    中方7日透過官媒黨媒指出，「中國天眼有了新發現」，中國天文台博士姚菊枚指出，當巨大質量的恆星死亡時產生的超新星爆炸，將催生出「脈衝星」這類中子星，相較於消亡前的恆星，年輕的脈衝星具有更快的運動與自轉速度，而年輕的脈衝星的徑向速度（radial velocity）與自轉軸「共線」。

    中國官媒指出，這份研究5月6日發布在《自然．天文學》期刊（Nature Astronomy），中國天眼觀編號為「J0538+2817」脈衝星，並分析它的位置與速度得出這項結論；研究稱，過去的研究停留在「平面」的角度看待脈衝星，而中方科學團隊則是以「3D」的觀點進行研究，因此還測出脈衝星的三維速度與運動方向。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    快戴耳機聽！NASA探測器飛越金星 接收到無線電信號
    2021/05/06 00:50

    快戴耳機聽！NASA探測器飛越金星 接收到無線電信號
    「宇宙力量」熟成紅酒？ 估賣價超過2800萬
    2021/05/05 06:22

    「宇宙力量」熟成紅酒？ 估賣價超過2800萬

    育兒觀念5NG！耽誤嬰幼兒大腦發展
    不理霍金生前警告！中國「天眼」8月起供全球觀測
    2021/04/01 21:53

    不理霍金生前警告！中國「天眼」8月起供全球觀測
    回收太空垃圾實驗衛星22日升空 日本民間企業成首例
    2021/03/23 13:25

    回收太空垃圾實驗衛星22日升空 日本民間企業成首例
    京都醍醐寺投資衛星開發公司 設置「宇宙寺院」2023上太空
    2021/02/02 13:46

    京都醍醐寺投資衛星開發公司 設置「宇宙寺院」2023上太空
    國際今日熱門
    新聞360》軍事擴張動作不斷！中國「海上航母」計畫曝光
    2021/05/07 11:00

    新聞360》軍事擴張動作不斷！中國「海上航母」計畫曝光 影片

    兩面威脅美國？美軍司令：中國欲在非洲西岸設大型軍港
    2021/05/07 06:20

    兩面威脅美國？美軍司令：中國欲在非洲西岸設大型軍港

    世界最佳武肺疫苗 莫德納獲選、中國疫苗沒入圍
    2021/05/07 07:57

    世界最佳武肺疫苗 莫德納獲選、中國疫苗沒入圍

    美國愛達荷州驚傳校園槍擊案 3人受傷1人遭拘押
    2021/05/07 02:36

    美國愛達荷州驚傳校園槍擊案 3人受傷1人遭拘押

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播