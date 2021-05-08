不顧霍金生前嚴厲警告！中國宣布「天眼」有新發現

中方7日透過官媒宣布，「中國天眼有了新發現」。（美聯社檔案照）

2021/05/08 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國無視已故英國知名物理學家霍金生前「別接觸外星生命」的警告，位於貴州的世界最大射電望遠鏡FAST（Five hundred meter Aperture Spherical Telescope，又稱天眼）2016年9月25日落成，2020年1月11日啟用，同年9月啟動「尋找外星人」計畫，中方7日透過官媒宣布，「中國天眼有了新發現」。

已故英國學者霍金生前曾數度警告中國「不要接觸外星人」，甚至公開反對中國打造「天眼」，中方在2017年探測到來自外星的可疑信號時，霍金更發出警告「千萬不要回答！」霍金認為，像「中國天眼」這樣龐大的設備，會使外星人更加輕易發現地球，有可能會帶來浩劫，但中國政府從未重視相關警告。

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中方7日透過官媒、黨媒指出，「中國天眼有了新發現」，中國天文台博士姚菊枚指出，當巨大質量的恆星死亡時產生的超新星爆炸，將催生出「脈衝星」這類中子星，相較於消亡前的恆星，年輕的脈衝星具有更快的運動與自轉速度，而年輕的脈衝星的徑向速度（radial velocity）與自轉軸「共線」。

中國官媒指出，這份研究5月6日發布在《自然．天文學》期刊（Nature Astronomy），中國天眼觀編號為「J0538+2817」脈衝星，並分析它的位置與速度得出這項結論；研究稱，過去的研究停留在「平面」的角度看待脈衝星，而中方科學團隊則是以「3D」的觀點進行研究，因此還測出脈衝星的三維速度與運動方向。

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