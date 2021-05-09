外星球也會下雨！ 新研究：與地球有「驚人相似處」

美國地球物理聯盟最新研究指出，地球上的雨滴竟與其他行星雲層中落下的雨滴有驚人的相似之處，科學家能夠藉此了解其他星球的氣候。（美聯社檔案照）

2021/05/09 00:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國地球物理聯盟（AGU）在《地球物理研究通訊》期刊（Geophysical Research Letters）發表的最新研究指出，地球上的雨滴竟與其他行星雲層中落下的雨滴驚人地相似，科學家能夠藉此了解其他星球的氣候。

綜合外媒報導，美國地球物理聯盟指出，地球上的雨滴是由水（H₂O）組成的，太陽系中的其他行星的「降雨」現象則是由不同物質所組成，金星下硫酸雨（H₂SO₄），在木星下氦（He）或氨（NH3）冰雹，火星下二氧化碳（CO₂）或乾冰，在土衛六則下甲烷（CH₄），在海王星則被懷疑會下鑽石雨，某些行星上則是會降下液態鐵（Fe）或石英（SiO2）。

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新研究顯示，其他行星和衛星上的雨滴，雖然化學成分不同於地球的雨水，且是藉由不同成分的大氣層落下，但其雨滴的大小卻接近地球上的雨滴；不同行星上落下的雨滴尺寸也不盡相同，行星引力越強，雨滴越小，地球為11.18毫米，火星為18.27毫米，木星為7.07毫米，土星為10.94毫米，土衛六則是29.96毫米。

主要作者、哈佛大學的行星科學家洛夫圖斯（Kaitlyn Loftus）表示，在確定大氣條件，如溫度、氣壓、相對濕度、從雲到地面的距離以及行星的引力強度之後，發現半徑小於約0.1毫米的雨滴在落下後就會蒸發，而半徑較大的雨滴在落下時會分解成較小的液滴。

洛夫圖斯目前尚未明瞭為何不同行星之間，雨滴大小為何會如此類似，但她懷疑這可能關係到液滴的表面張力與密度。

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