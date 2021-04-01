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    不理霍金生前警告！中國「天眼」8月起供全球觀測

    中國宣布「天眼」詳細使用辦法，境外申請案件將於8月起開始觀測。（美聯社檔案照）

    中國宣布「天眼」詳細使用辦法，境外申請案件將於8月起開始觀測。（美聯社檔案照）

    2021/04/01 21:53

    〔即時新聞／綜合報導〕中國不顧英國已故知名物理學家霍金生前「別接觸外星生命」的警告，3月31日起向全球開放報名使用貴州的世界最大射電望遠鏡FAST（Five hundred meter Aperture Spherical Telescope，又稱天眼），中方公布使用辦法，並宣布於8月起開始觀測。

    知名英國已故物理學家霍金生前曾多次警告中國「不要接觸外星人」，從中國興建「中國天眼」以來，霍金更公開反對這項計畫，中方2017年探測到來自外星的可疑信號時，霍金也警告「千萬不要回答！」霍金認為，像「中國天眼」這樣龐大的設備，會讓外星人更容易發現地球，恐將帶來浩劫，但中方從未重視霍金的警告。

    綜合中國媒體報導，中國官方3月30日宣布，「中國天眼」3月31日午夜零時起正式向全世界開放，全球科學家可提出申請，使用口徑達500公尺的射電望遠鏡觀測宇宙，中方聲稱可以「自由申請項目觀測」，每個申請項目的觀測時間不得超過100小時，預計分配10%左右的觀測時間給中國境外的科學家使用。

    中國科學院國家天文台官網指稱，自中國天眼啟動以來「發現的脈衝星數量已達到300顆」，而所有使用天眼的國外申請項目將「參加評審」，評審結果會在今年7月20日對外公布，評審通過的中國境外申請者可從今年8月起使用天眼觀測宇宙，「觀測本身不收取任何費用」。

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