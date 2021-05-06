快戴耳機聽！NASA探測器飛越金星 接收到無線電信號

美國派克太陽探測器在經過金星（見圖）時，竟錄製到令人震驚的無線電信號，美國太空總署3日在YouTube公布這段錄音檔。（圖取自NASA新聞稿）

2021/05/06 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國2018年發射進入太空的派克太陽探測器 （Parker Solar Probe），在經過金星時竟錄到令人震驚的無線電信號，美國太空總署（NASA）3日在YouTube公布這段錄音。

美國太空總署在官方YouTube釋出錄音檔，並透過影片示意派克太陽探測器與金星之間的距離，影片一開始可聽見探測器在太空中逐漸接近金星大氣的環境音，在進入金星外層大氣的瞬間，開始錄製到一連串高低頻率的「魔幻音樂」，但在探測器脫離金星大氣的瞬間，這段聲音嘎然而止。

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美國太空總署指出，這段錄音檔是在2020年7月11日錄製的，至近日才放公布在網路上，片中的聲音是探測器接收到金星的「自然無線電信號」，金星如同地球，在大氣的邊緣有著一層帶電的氣體，稱為電離層，這些物質會發出能被儀器檢測到的無線電波；而最新的研究證實，金星的外層大氣在11年來發生了令人費解的變化，或許未來能夠接開金星與地球為何如此不同的謎團。

美國太空總署表示，金星與地球如同雙胞胎，都是岩石組成的星球，又具有相似的大小與結構，但是兩者卻形同陌路，金星不但缺乏磁場，表面還有著可熔化鉛的極端高溫，儘管金星不適合合類居住，但研究金星有助於科學家理解地球與它之間的演化過程，究竟是什麼原因使類地行星變得宜居或是不可居。

美國太空總署指出，2020年7月11日是帕克太陽探測器第3度飛越金星，也是距離金星表面最近的1次，僅833公里；每次飛越都是為了利用行星的引力，使探測器更靠近太陽，相關飛行任務是由約翰·霍普金斯大學應用物理實驗室（APL）負責管理。

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