為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    快戴耳機聽！NASA探測器飛越金星 接收到無線電信號

    美國派克太陽探測器在經過金星（見圖）時，竟錄製到令人震驚的無線電信號，美國太空總署3日在YouTube公布這段錄音檔。（圖取自NASA新聞稿）

    美國派克太陽探測器在經過金星（見圖）時，竟錄製到令人震驚的無線電信號，美國太空總署3日在YouTube公布這段錄音檔。（圖取自NASA新聞稿）

    2021/05/06 00:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國2018年發射進入太空的派克太陽探測器 （Parker Solar Probe），在經過金星時竟錄到令人震驚的無線電信號，美國太空總署（NASA）3日在YouTube公布這段錄音。

    美國太空總署在官方YouTube釋出錄音檔，並透過影片示意派克太陽探測器與金星之間的距離，影片一開始可聽見探測器在太空中逐漸接近金星大氣的環境音，在進入金星外層大氣的瞬間，開始錄製到一連串高低頻率的「魔幻音樂」，但在探測器脫離金星大氣的瞬間，這段聲音嘎然而止。

    美國太空總署指出，這段錄音檔是在2020年7月11日錄製的，至近日才放公布在網路上，片中的聲音是探測器接收到金星的「自然無線電信號」，金星如同地球，在大氣的邊緣有著一層帶電的氣體，稱為電離層，這些物質會發出能被儀器檢測到的無線電波；而最新的研究證實，金星的外層大氣在11年來發生了令人費解的變化，或許未來能夠接開金星與地球為何如此不同的謎團。

    美國太空總署表示，金星與地球如同雙胞胎，都是岩石組成的星球，又具有相似的大小與結構，但是兩者卻形同陌路，金星不但缺乏磁場，表面還有著可熔化鉛的極端高溫，儘管金星不適合合類居住，但研究金星有助於科學家理解地球與它之間的演化過程，究竟是什麼原因使類地行星變得宜居或是不可居。

    美國太空總署指出，2020年7月11日是帕克太陽探測器第3度飛越金星，也是距離金星表面最近的1次，僅833公里；每次飛越都是為了利用行星的引力，使探測器更靠近太陽，相關飛行任務是由約翰·霍普金斯大學應用物理實驗室（APL）負責管理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    精算金星1天長度 新研究發現：「金核」尺寸接近「地核」
    2021/05/05 21:13

    精算金星1天長度 新研究發現：「金核」尺寸接近「地核」
    中國長征火箭失控墜落！南北半球預估落點曝光
    2021/05/04 20:15

    中國長征火箭失控墜落！南北半球預估落點曝光

    基金註冊地差異一覽表
    「地表最大面積物體」轉移中！新研究警告：地軸更歪了
    2021/05/02 06:35

    「地表最大面積物體」轉移中！新研究警告：地軸更歪了
    小行星掠過地球！ 佛州數百人目睹太空「火球」炸裂
    2021/04/14 17:27

    小行星掠過地球！ 佛州數百人目睹太空「火球」炸裂

    如何挑選銜接母乳配方？醫師教你挑
    全球暖化均溫若增3度 科學家：數百生物多樣性「熱點」恐消失
    2021/04/10 06:28

    全球暖化均溫若增3度 科學家：數百生物多樣性「熱點」恐消失
    國際今日熱門
    台灣研究生在美國遭人鐵鎚敲頭！施暴女怒吼：把口罩脫下來
    2021/05/05 06:11

    台灣研究生在美國遭人鐵鎚敲頭！施暴女怒吼：把口罩脫下來 影片

    震撼！美兩棲突擊艦啟動方陣快砲 每分鐘4500發穿甲彈
    2021/05/05 06:16

    震撼！美兩棲突擊艦啟動方陣快砲 每分鐘4500發穿甲彈 影片

    大量目擊！UFO被爆降落地面 超迷你外星人走上街
    2021/05/05 06:30

    大量目擊！UFO被爆降落地面 超迷你外星人走上街 影片

    對中強硬！德國外長馬斯籲西方7國聚焦人權問題
    2021/05/05 06:03

    對中強硬！德國外長馬斯籲西方7國聚焦人權問題

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播