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    鬧洞房！中國新郎掛吊車遭「行刑般水柱淨身」 網酸：喜事變喪事？

    中國河南一名新郎，被朋友「鬧洞房」給五花大綁掛在吊車上。（圖翻攝自微博）

    中國河南一名新郎，被朋友「鬧洞房」給五花大綁掛在吊車上。（圖翻攝自微博）

    2021/05/07 13:38

    〔即時新聞／綜合報導〕華人社會有許多傳統習俗，其中「鬧洞房」便是廣為人知的一個，有許多各式各樣「光怪陸離」的方式推陳出新，近日中國河南就有一名新郎遭綁在工程用的大型吊車上，同時被高壓水柱強力噴灑，誇張影片流出後，引發中國網友熱議。

    綜合中媒報導，中國河南一間家庭，日前舉辦婚禮，新郎的死黨們為了祝賀他，給他一個永生難忘的回憶，竟特別砸重本租來一台工程用的大型吊車，把新郎五花大綁地吊在上面，再讓高壓灑水車噴灑新郎，來場「愛的淨身」，引發討論。

    報導提到，根據影片內容，遭到近乎「行刑般」懲罰的新郎，由於水柱力道過強，不斷高舉起手保護頭部，除了狂在空中轉圈圈外，就連他的結婚西裝和褲子都從背部和腿根出被扯破，模樣狼狽，但身旁友人完全沒有收手的意思，還幸災樂禍地嘲笑。

    對此，中國網友表示：「喜事辦成喪事？」、「新郎朋友結婚時，他肯定沒少鬧，這是互相的，誰都不無辜，他們開心就好」、「河南和山東都盛產這類人」、「婚鬧是惡俗啊」、「越來越搞不清楚結婚的意義了」、「這是結婚還是去西天取經」、「高壓水槍這樣沖人也不怕鬧出人命」。

    接著有人竟用租來的水車，用強力水柱狂噴新郎，讓新郎的西裝和褲子都破了。（圖翻攝自微博）

    接著有人竟用租來的水車，用強力水柱狂噴新郎，讓新郎的西裝和褲子都破了。（圖翻攝自微博）

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