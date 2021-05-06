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    布林肯訪烏克蘭 表達美國力挺

    美國國務卿布林肯（右）今天專程造訪烏克蘭，會見烏克蘭總統澤倫斯基（左），呼籲俄羅斯摒棄以「魯莽與侵略的行動」對付烏克蘭，重申美國力挺烏克蘭主權與領土完整的承諾。（歐新社）

    美國國務卿布林肯（右）今天專程造訪烏克蘭，會見烏克蘭總統澤倫斯基（左），呼籲俄羅斯摒棄以「魯莽與侵略的行動」對付烏克蘭，重申美國力挺烏克蘭主權與領土完整的承諾。（歐新社）

    2021/05/06 23:59

    〔中央社〕美國國務卿布林肯今天（6日）到訪烏克蘭，呼籲俄羅斯摒棄以「魯莽與侵略的行動」對付烏克蘭，並說俄羅斯在與烏克蘭交界處仍維持「重兵」，重申美國力挺烏克蘭主權與領土完整的承諾。

    這是美國總統拜登（Joe Biden）就任後美方高層官員首度造訪，布林肯（Antony Blinken）會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示：「我們堅定支持你…並且我們期盼俄羅斯摒棄魯莽與侵略行動。」

    他說：「我們已知俄羅斯從與烏克蘭交界處撤離若干部隊，但我們也看到，那裡仍有重兵。」

    布林肯稍早曾會見烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba），雖然他表達力挺烏克蘭對抗俄羅斯，但也強調烏克蘭必須致力於改革貪腐。

    他告訴庫列巴：「我在這裡的理由的確非常簡單，那就是代表總統拜登堅定重申我們對兩國之間夥伴關係的承諾，我們對烏克蘭主權、領土完整與獨立自主的承諾。」

    布林肯另指出，美國將「與你們合作並繼續強化你們所擁有的民主，建立機制，以促進你們對抗貪腐的改革」。

    庫列巴告訴布林肯，烏克蘭「非常感激」美國援助，以支持他們在烏東對付親俄羅斯分離主義分子的戰鬥。普遍認為烏東分離主義分子獲得俄羅斯軍事與政治的支持。

    布林肯展開訪烏一日行之前，俄羅斯上個月在烏克蘭邊境集結10萬大軍，這是2014年俄羅斯併吞俄羅斯人占多數的克里米亞（Crimea）半島及烏東爆發戰事以來，俄軍最大規模的動員。

    不過最近一次的大軍部署後，俄羅斯隨即宣布撤兵，以致若干專家認為，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin ）意在測試拜登的意志，以及試圖加強對烏克蘭施壓。

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