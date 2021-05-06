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    哈利梅根愛子亞契2歲了！ 英王室送生日祝福

    英國哈利王子和梅根的兒子亞契（Archie）今（6）日迎接2歲生日。（歐新社）

    英國哈利王子和梅根的兒子亞契（Archie）今（6）日迎接2歲生日。（歐新社）

    2021/05/06 18:21

    〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子和梅根的兒子亞契（Archie）今（6）日迎接2歲生日，英國女王伊莉莎白二世、王儲查爾斯和威廉王子和妻子凱特等英國王室成員紛紛發訊息祝賀。

    《路透》報導，亞契·蒙巴頓-溫莎（Archie Mountbatten-Windsor）是英國王位第7順位繼承人，2019年5月在倫敦的波特蘭醫院（Portland Hospital）出生，目前隨著退出王室的父母搬到美國洛杉磯居住。

    亞契的曾祖母伊莉莎白二世的官方推特帳號週四發文，「祝福亞契·蒙巴頓-溫莎今天2歲生日快樂」；他的祖父查爾斯、伯父和伯母威廉凱特也在分別在官方推特貼出照片、發文祝福。

    亞契在今年初無意中成為英國王室數十年來最大危機之一的中心，他的母親梅根3月接受美國名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時稱，有王室成員在亞契出生前討論他的膚色可能有多黑。

    這項指控促使威廉王子出面否認王室是種族主義者，英女王則發表聲明說，種族問題「令人關切」，但「某些記憶可能有所不同」。

    亞契即將成為哥哥，身懷第2胎的梅根將在下月出版一本童書，她週二表示，這本書的靈感來自她的丈夫哈利和兒子亞契。

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