哈利梅根愛子亞契2歲了！ 英王室送生日祝福

2021/05/06 18:21

〔即時新聞/綜合報導〕英國哈利王子和梅根的兒子亞契(Archie)今(6)日迎接2歲生日,英國女王伊莉莎白二世、王儲查爾斯和威廉王子和妻子凱特等英國王室成員紛紛發訊息祝賀。

《路透》報導,亞契·蒙巴頓-溫莎(Archie Mountbatten-Windsor)是英國王位第7順位繼承人,2019年5月在倫敦的波特蘭醫院(Portland Hospital)出生,目前隨著退出王室的父母搬到美國洛杉磯居住。

請繼續往下閱讀...

亞契的曾祖母伊莉莎白二世的官方推特帳號週四發文,「祝福亞契·蒙巴頓-溫莎今天2歲生日快樂」;他的祖父查爾斯、伯父和伯母威廉凱特也在分別在官方推特貼出照片、發文祝福。

亞契在今年初無意中成為英國王室數十年來最大危機之一的中心,他的母親梅根3月接受美國名嘴歐普拉(Oprah Winfrey)專訪時稱,有王室成員在亞契出生前討論他的膚色可能有多黑。

這項指控促使威廉王子出面否認王室是種族主義者,英女王則發表聲明說,種族問題「令人關切」,但「某些記憶可能有所不同」。

亞契即將成為哥哥,身懷第2胎的梅根將在下月出版一本童書,她週二表示,這本書的靈感來自她的丈夫哈利和兒子亞契。

Wishing Archie Mountbatten-Windsor a very happy 2nd birthday today. ???? ???? Dominic Lipinski / PA Images pic.twitter.com/dLssyrVSor

Happy birthday to Archie, who turns two today. ????



???? Chris Allerton pic.twitter.com/HwvTBzphJu