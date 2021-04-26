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    長達25年！ 英國女王每週親授威廉王子「國王指南」

    英國威廉王子、伊莉莎白女王及菲利浦親王（圖左至右）。（路透）

    英國威廉王子、伊莉莎白女王及菲利浦親王（圖左至右）。（路透）

    2021/04/26 19:48

    〔即時新聞／綜合報導〕現年95歲的英國女王伊莉莎白二世是英國在位最久的君主，在她的丈夫菲利浦親王近期逝世後，英國王位繼承議題再次浮上檯面。對此，王室作家妮古爾（Katie Nicholl）透露，威廉王子13歲就開始於每週日單獨與祖母會面，女王除了關心孫子的課業及生活外，也希望為威廉的「未來」做好準備。

    綜合外媒報導，根據妮古爾的說法，1995年，當時年僅13歲的威廉是貴族名校伊頓公學（Eton College）的寄宿生，每週日都會有幾個小時的時間到附近的溫莎城堡（Windsor）拜訪祖母，當同學詢問他去哪時，威廉會說「我去上廁所」，不想讓同學注意到他是「未來的國王」。

    每週的拜訪讓女王及威廉建立起緊密的關係，尤其1997年黛安娜王妃過世後，女王對威廉及哈利就格外重視，妮古爾提到，「當時女王決定留在蘇格蘭陪伴孫子，而非馬上向全國發表哀悼演說，為此引起國民很大的不滿，這也是女王少有將家人擺放在責任之前的時刻」。威廉曾回憶道，「祖母當時是為了保護孫子們及兒子（查爾斯王儲）」。

    青少年時期的威廉王子對於繼承重任感到困惑，女王對此十分關注，因此與菲利浦親王每週日邀請威廉共進午餐或下午茶。妮古爾說，「威廉會單獨與女王談論想法，女王會親自為他授課及解答，就像是女王的祖父國王喬治五世（George V）曾經做過的一樣」。

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