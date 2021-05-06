長征五號失控恐墜地球 《環時》怒轟外媒炒作、台媒炮製假新聞

才笑人就出包！中共政法委官方微博日前PO此圖嘲笑印度疫情，沒想到自家火箭卻失控將於近日墜落地球。（翻攝推特）

2021/05/06 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央政法委官方微博「中國長安網」日前PO出梗圖嘲諷印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，引發軒然大波；諷刺的是，該梗圖中出現的中國火箭正是目前受到國際關注的長征五號B遙二火箭（Long March 5B）。面對外界表示長征五號失控殘骸恐將墜落地球的說法，中共喉舌《環球時報》今天（6日）反批是西方炒作，更轟「台灣綠媒惡意炮製假新聞」。

「中國長安網」微博本月1日PO出「中國點火VS印度點火」的梗圖，圖中可見中國上月29日發射長征五號的畫面及印度火化染疫遺體的慘況，諷刺意味十足。但讓人發笑的是，中方拿來嘲笑別人的長征五號，近日卻傳失控偏離軌道，部分碎片可能會在數天內墜落在地球未知的地點，嚴重恐造成平民財產甚至生命威脅，引起各方關注；美軍太空司令部本月4日開始更新並公布失控中國火箭殘骸在太空的方位。

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面對「中國的驕傲」長征五號失控恐墜地球，此前中國官媒全部噤聲，今天《環球時報》終於跳出來發聲，但卻反批西方媒體「集體炒作『中國火箭殘骸失控威脅』」、「相關報導陳詞濫調」；文章還指控，「台灣綠媒故意將其說成是『長征火箭即將失控墜地』，惡意炮製假新聞！」

《環時》宣稱中國航天專家此前已多次回應解釋，「火箭本身結構是『皮薄餡多』，內部燃料在發射過程中消耗後，剩餘的火箭殼體質量並不大，而且以鋁合金為主的殼體很容易在大氣層中焚毀。因此與空間站或大型衛星相比，火箭殘骸對地面造成危害的可能性很小。同時它的飛行軌跡也並非媒體報導的『不受控』，而是經過精密計算，並利用火箭鈍化技術，有意縮短在軌飛行時間。」

《環時》還引述北京航天城新媒體中心說法辯稱：「從人類第一顆人造衛星上天到現在，60多年來，從未發生過任何環繞地球的火箭殘骸或太空垃圾擊中人類的案例。」

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