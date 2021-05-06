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    減肥「3種飲品」不能喝！ 人氣網紅不私藏全公開

    經營YouTube高人氣頻道「減重教練計太」的薮内計太公開運動飲料、營養機能飲料、牛奶，3種要避免的「減重飲料地雷」。（圖擷取自YouTube《ダイエットコーチ計太》）

    經營YouTube高人氣頻道「減重教練計太」的薮内計太公開運動飲料、營養機能飲料、牛奶，3種要避免的「減重飲料地雷」。（圖擷取自YouTube《ダイエットコーチ計太》）

    2021/05/06 13:15

    〔即時新聞／綜合報導〕減肥除了運動還建議搭配飲食，但若是吃到「減重地雷」，恐怕越減越肥。目前是日本私人教練，同時經營YouTube高人氣頻道「減重教練計太」的薮内計太公開3種要避免的「減重飲品地雷」，包括運動飲料、營養機能飲料以及牛奶和乳製品。

    根據《朝日新聞》報導，薮内計太表示，當疲倦或飢餓時，就會伸手拿飲品來喝，尤其日本是世界上自動販賣機最多的國家，飲料隨手可得，但他不建議節食者或減肥者「喝卡路里」大於「吃卡路里」。

    其主要原因，除了沒辦法像固態食物擁有飽足感、抑制食慾外，液體是迅速通過胃流入小腸，比還需要時間消化到吸收的固體食物快很多，容易造成血糖快速上升，體內的胰島素也會用更多去平衡它，這樣劇烈的血糖變動，會導致身體疲勞或嗜睡。

    計太特別點名3種飲品，分別是運動飲料、營養機能飲料以及牛奶和乳製品。他解釋，運動飲料含有大量的糖，是為了要補充高強度訓練或運動量很大的人；營養機能飲料看似健康，但其實含有糖與咖啡因，他同時提醒，若是如果喝了咖啡又飲用營養機能飲料，容易造成咖啡因過量，尤其孕婦須更加小心；和牛奶則是「同食攝取糖和脂肪」，更容易發胖。

    最後，計太建議，若想喝飲料，可飲百分之百的純果汁取代運動飲料，用天然糖取代精製糖；喝黑咖啡取代營養機能飲料，但以不過量為主，最後喝豆漿或杏仁飲取代牛奶，雖然都含有脂肪，但前者對身體比較有幫助，尤其豆漿有異黃酮，是女性荷爾蒙的替代成分，對更年期女性會更好。

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