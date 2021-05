美學者星戰日稱「尤達會提倡追溯病源」 蕭美琴回文貼小英照

2021/05/05 23:11

〔即時新聞/綜合報導〕每年的5月4日被定為「星際大戰日」(Star Wars Day),美國基因學者孟天行(Jamie Metzl)也應景發文表示,若該劇中的智者尤達大師還在的話,會提倡諸多全球當前的重大議題,包含疫苗接種、維吾爾種族滅絕。對此,駐美大使蕭美琴回文並附上蔡英文與尤達的對比照。

武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情在全球持續。對此,孟天行4日推文表示,若尤達大師還在的話,相信他會提倡「全民疫苗平等」、「追溯COVID-19源頭」、「終止維吾爾的種族滅絕」,以及要世人認知到全球在「相互依賴」狀態中的相互責任,並為正義而奮戰。

對此,蕭美琴附和該則貼文,並回文貼出蔡英文與尤達對比的哏圖,笑呼,提到尤達,就忍不住分享該哏圖。

I couldn’t resist sharing this comparison which my president humorously accepted. And yes, we’re all for vaccines. pic.twitter.com/l7FJm4ppdo