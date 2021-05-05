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    美學者星戰日稱「尤達會提倡追溯病源」 蕭美琴回文貼小英照

    駐美大使蕭美琴回文並附上蔡英文與尤達的對比照。（圖取自蕭美琴推特）

    駐美大使蕭美琴回文並附上蔡英文與尤達的對比照。（圖取自蕭美琴推特）

    2021/05/05 23:11

    〔即時新聞／綜合報導〕每年的5月4日被定為「星際大戰日」（Star Wars Day），美國基因學者孟天行（Jamie Metzl）也應景發文表示，若該劇中的智者尤達大師還在的話，會提倡諸多全球當前的重大議題，包含疫苗接種、維吾爾種族滅絕。對此，駐美大使蕭美琴回文並附上蔡英文與尤達的對比照。

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在全球持續。對此，孟天行4日推文表示，若尤達大師還在的話，相信他會提倡「全民疫苗平等」、「追溯COVID-19源頭」、「終止維吾爾的種族滅絕」，以及要世人認知到全球在「相互依賴」狀態中的相互責任，並為正義而奮戰。

    對此，蕭美琴附和該則貼文，並回文貼出蔡英文與尤達對比的哏圖，笑呼，提到尤達，就忍不住分享該哏圖。

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