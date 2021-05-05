軍情動態》俄國Su-30SM將改裝引擎 面臨技術問題恐推遲上線

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）表示，將幫Su-30SM戰機換裝具有更大推力的AL-41引擎，但知情人士透露改裝過程面臨幾項挑戰，恐將推遲上線時間。（路透）

2021/05/05 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯蘇霍伊設計局（Sukhoi）所推出Su-27側衛（Flanker）的系列戰機，其中多功能型Su-30SM正在提升性能，準備裝上更大推力的AL-41引擎，優化後將改名為Su-30SM2，不過現在傳出引擎安裝遇到技術問題，將推遲其上線時間。

根據《Defense World》報導，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）表示，Su-30SM戰機正在提升性能，將由現在所採用的AL-31引擎改為具有更大推力的AL-41引擎，預計推力能增加16%，可飛行時數也可從原本的2000小時增加到4000小時。

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報導指出，蕭依古去年曾說，已預訂了24架Su-30SM2，並希望首架原型機能在去年底試飛，但官方至今仍未釋出任何試飛消息。此外，俄羅斯總統普廷也曾下令，為了使Su-30能與Su-35統一，希望能讓Su-30也換上AL-41引擎，並改名為Su-30SM2。

報導提到，俄羅斯國防部知情人士透露，Su-30改裝AL-41引擎的工作面臨挑戰，包含換裝引擎會影響飛機平衡重心，進而影響飛行性能，此外，戰機內部的軟體控制程式，也需對此做出大幅度的修改，改裝工程牽一髮而動全身，因此上線時間恐怕會延後。

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