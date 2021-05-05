軍情動態》持續強化偵監戰力！ 美陸軍再增購黑黃蜂微型無人機

黑色大黃蜂微型無人機。（路透）

2021/05/05 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍持續強化偵監戰力，近日再向全球最大熱成像攝影機公司FLIR Systems追加黑色大黃蜂微型無人機（Black Hornet Nano）訂單，總值約1540萬美元（約新台幣4.3億元）。

FLIR公司4日發布新聞稿，宣布再度獲得總值1540萬美元的合約內容，美軍再度追加下訂黑色大黃蜂微型無人機，加大提供陸軍設備，為陸軍「士兵可攜式傳感器」（Soldier Borne Sensor）計畫的一部分。

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據悉，初始合約在2019年1月簽下，美國陸軍向FLIR簽訂了3970萬美元（約新台幣11.9億元）合約；到目前為止，由美軍簽署的訂單總額已經超過8500萬美元（約新台幣23.7億元）。

黑色大黃蜂微型無人機經過實戰驗證其偵監能力，極其輕巧，移動時近乎沒有聲音，飛行時間長達25分鐘，可將現場影片和高解析度照片傳輸給操作員，提供美軍士兵隱蔽的狀態意識（Situation Awareness），並讓美軍更有效地執行任務。

FLIR無人系統及整合解決方案總經理偉爾斯（Roger Wells）強調，黑色大黃蜂微型無人機能加強美軍部隊安全，對軍隊加強多領域作戰計畫一環可說是至關重要，他很榮幸黑色大黃蜂微型無人機能在「士兵可攜式傳感器」計畫中發揮不可或缺的作用。

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