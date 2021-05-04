恐攻！前友邦布吉納法索村莊遭屠殺 至少30人慘死

布吉納法索東部一座村莊，昨天慘遭伊斯蘭聖戰份子血洗，估計30人遭屠殺。圖為布吉納法索士兵。（法新社）

2021/05/04 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家、我國前友邦布吉納法索（Burkina Faso）近日傳出村裝遭恐怖份子血洗的事件。該國位於東部的一個村莊，在當地時間週一（3日）早上遭伊斯蘭激進份子攻擊，估計至少有30人慘遭殺害，成為該國有史以來最大規模屠殺事件！

綜合外媒報導，布吉納法索東部、靠近尼日共和國（Niger）邊境的可岱爾村（Kodyèl village），本月3日上午遭大批武裝人員闖入攻擊。當地有消息人士向《法新社》表示，相信攻擊村莊的人是伊斯蘭聖戰份子，當天一早就有數十人衝入村裡頭放火燒屋，另外還有一批人不分青紅皂白對村民開槍掃射。

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布吉納法索民兵組織、「祖國志願士兵組織」（VDP）的一名官員證實此事，估計有約30人死亡，20多人受傷，且應該遠遠不只如此，因為有許多村民事發當下四處竄逃，統計的死亡數字只含村內，且有部分重傷尚未脫險。假使死傷數字

2018年與我國斷交的布吉納法索，自2015年起便接連發生與伊斯蘭聖戰運動相關的暴力攻擊事件。《BBC》表示，這些好戰份子之所以攻擊可岱爾村，可能是因為該村不少居民加入當局的「祖國志願士兵組織」。

據悉，當地上週才傳出有2名西班牙記者與1名愛爾蘭保護主義者慘遭殺害，VDP官員表示，幾天前就已警告過該村莊，附近有恐怖份子的存在。

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