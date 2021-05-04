為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    恐攻！前友邦布吉納法索村莊遭屠殺 至少30人慘死

    布吉納法索東部一座村莊，昨天慘遭伊斯蘭聖戰份子血洗，估計30人遭屠殺。圖為布吉納法索士兵。（法新社）

    布吉納法索東部一座村莊，昨天慘遭伊斯蘭聖戰份子血洗，估計30人遭屠殺。圖為布吉納法索士兵。（法新社）

    2021/05/04 22:54

    〔即時新聞／綜合報導〕西非國家、我國前友邦布吉納法索（Burkina Faso）近日傳出村裝遭恐怖份子血洗的事件。該國位於東部的一個村莊，在當地時間週一（3日）早上遭伊斯蘭激進份子攻擊，估計至少有30人慘遭殺害，成為該國有史以來最大規模屠殺事件！

    綜合外媒報導，布吉納法索東部、靠近尼日共和國（Niger）邊境的可岱爾村（Kodyèl village），本月3日上午遭大批武裝人員闖入攻擊。當地有消息人士向《法新社》表示，相信攻擊村莊的人是伊斯蘭聖戰份子，當天一早就有數十人衝入村裡頭放火燒屋，另外還有一批人不分青紅皂白對村民開槍掃射。

    布吉納法索民兵組織、「祖國志願士兵組織」（VDP）的一名官員證實此事，估計有約30人死亡，20多人受傷，且應該遠遠不只如此，因為有許多村民事發當下四處竄逃，統計的死亡數字只含村內，且有部分重傷尚未脫險。假使死傷數字

    2018年與我國斷交的布吉納法索，自2015年起便接連發生與伊斯蘭聖戰運動相關的暴力攻擊事件。《BBC》表示，這些好戰份子之所以攻擊可岱爾村，可能是因為該村不少居民加入當局的「祖國志願士兵組織」。

    據悉，當地上週才傳出有2名西班牙記者與1名愛爾蘭保護主義者慘遭殺害，VDP官員表示，幾天前就已警告過該村莊，附近有恐怖份子的存在。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全球反洗錢！開曼群島、摩洛哥遭列恐怖主義融資觀察名單
    2021/02/26 21:00

    全球反洗錢！開曼群島、摩洛哥遭列恐怖主義融資觀察名單
    炸彈製造課意外爆炸 塔利班恐怖份子和老師共30人死亡
    2021/02/18 12:22

    炸彈製造課意外爆炸 塔利班恐怖份子和老師共30人死亡

    富蘭克林獨家引進美國註冊基金 並推限時優惠
    法國與薩赫勒5國峰會登場 討論反恐合作與戰略
    2021/02/15 18:22

    法國與薩赫勒5國峰會登場 討論反恐合作與戰略
    涉嫌斬首美記者丹尼爾羈押19年 巴基斯坦逆轉無罪釋放
    2021/01/29 01:08

    涉嫌斬首美記者丹尼爾羈押19年 巴基斯坦逆轉無罪釋放

    這樣野餐最時尚 紀卜心祭出秘密法寶
    國際今日熱門
    天兵媽懷孕不自知在機上臨盆 小孩出生後全機乘客鼓掌歡呼
    2021/05/03 23:14

    天兵媽懷孕不自知在機上臨盆 小孩出生後全機乘客鼓掌歡呼

    武漢肺炎》印度政府反擊疫苗不足批評 普納瓦拉力挺
    2021/05/03 23:38

    武漢肺炎》印度政府反擊疫苗不足批評 普納瓦拉力挺

    除草「太吵」引殺機！ 男子慘遭6萬殺人蜂狂螫慘死
    2021/05/03 23:41

    除草「太吵」引殺機！ 男子慘遭6萬殺人蜂狂螫慘死

    緬甸軍方空襲不斷 武裝團體擊落軍政府直升機
    2021/05/03 23:53

    緬甸軍方空襲不斷 武裝團體擊落軍政府直升機

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播