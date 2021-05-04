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    瑞士駐伊朗外交官墜樓亡 原因不明

    伊朗媒體稱，這名女外交官住在德黑蘭北部富人區卡姆朗尼赫一棟大樓（見圖）的18樓，一名園丁在週二發現她的遺體。（歐新社）

    伊朗媒體稱，這名女外交官住在德黑蘭北部富人區卡姆朗尼赫一棟大樓（見圖）的18樓，一名園丁在週二發現她的遺體。（歐新社）

    2021/05/04 21:28

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗媒體報導，瑞士駐德黑蘭大使館的高級職員從她居住的高樓墜落後，在今（4）日被發現死亡。

    綜合外媒報導，緊急服務機構發言人告訴邁赫爾通訊社（Mehr），死者51歲女子是瑞士大使館的一等秘書（first secretary），是使館排名第2高的職員，但未透露她的名字。

    伊朗媒體稱，這名女外交官住在德黑蘭北部富人區卡姆朗尼赫（Kamranieh）一棟大樓的18樓，一名園丁在週二發現她的遺體。

    瑞士外交部週二已證實，駐德黑蘭大使館的一名瑞士職員在致命事故中喪生，他們對此感到震驚，並向死者家庭至上深切哀悼。

    自1979年伊朗伊斯蘭革命後不久華盛頓和德黑蘭斷交以來，瑞士一直代表美國在伊朗的外交利益。

    總部位在倫敦的伊朗國際電視台（Iran International TV），其中東分析師布羅德斯基（Jason Brodsky）表示，伊朗的外交紀錄令人不安，這名外交官去世恐助長「投機活動」。

    他說，儘管還不清楚這名女外交官的確切死因，「但由於瑞士在代表美國於伊朗的利益中所發揮的作用，以及正在進行的維也納核協議談判，這一事件將引起更多懷疑。」

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