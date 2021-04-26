伊朗外交官錄音檔外洩 證實外交嚴重受軍事干預

伊朗昨（25）日流出一段伊朗外交部長查瑞夫（見圖）發言的錄音檔，查瑞夫表示，伊朗的外交受到軍事上的干預。（美聯社）

2021/04/26 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗昨（25）日流出一段外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）發言的錄音檔，內容證實了伊朗的外交官，在外交上受到嚴重的限制。查瑞夫在錄音中表示，外交有受到軍事上的干預，其中干預人士包括被暗殺的伊朗革命衛隊精銳「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。

綜合外媒報導，這段長達3小時的錄音檔，是查瑞夫在今年2月24日的一場秘密訪談時所錄下。查瑞夫在錄音中說，蘇萊曼尼常常會指示他在外交上該怎麼做。查瑞夫也說，「不過這反而破壞了伊朗與他國的外交關係，像是與俄羅斯合作，就破壞伊朗與其他世界大國的『核協議』，以及對敘利亞發動長期戰爭等行動，這也損害了伊朗的利益。」

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查瑞夫也說，「在伊朗，軍事就是規則本身。我為了軍事犧牲了外交，而不是為了實質服務犧牲外交。」

據報導，這段錄音檔的流出時間，恰好是在伊朗試圖和美國和其他大國討論，恢復「核協議」的可能。伊朗的外交部目前並未否認這段錄音檔的真實性，不過對於錄音檔流出的動機提出了質疑。

此外，昨日晚間伊朗也有不少反對者表示，查瑞夫向全世界透露伊朗內部的政治，已經威脅到伊朗的國家安全，因此應該辭職。有分析人士也指出，「這段錄音檔會讓伊朗在外交談判上，降低權威。」

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