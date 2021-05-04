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    可怕！女廁屢傳有偷窺狼 她拿手機放門縫竟拍到一張臉！

    受害女子拿手機蒐證，竟真的拍到偷窺狼。（圖翻攝自微博）

    受害女子拿手機蒐證，竟真的拍到偷窺狼。（圖翻攝自微博）

    2021/05/04 21:25

    〔即時新聞／綜合報導〕近日中國發生一起商場公廁偷窺事件，搞得在該商場工作的女性人心惶惶。日前一名女子到事發廁所拿出手機蒐證，竟然真的拍到一張臉，偷窺狼大肆在廁門外探頭張望，讓該女子相當害怕。

    綜合中媒報導，中國貴州省安順市黔中商貿城的3樓女廁，近日屢傳偷窺事件，不少女性反應在上廁所時都感覺外面有詭異動靜，但苦無證據，每次上廁所都得提心吊膽。就在上月16日，一名在該商場上班的女子，因過去也曾感覺自己被偷窺，當天上廁所時想說拿出手機，放在廁所門板下的空隙，看能不能錄到些什麼，結果竟然真的拍到一個男人大喇喇的趴在女廁門口外張望，企圖窺探春光。

    該名受害女子表示，「因為這個事情已經發生過3次了。第一次我在裡面上廁所時，聽見外面有動靜，但是我出來後發現沒有人；第2次是我剛走出來，就有一個男人側著身子探頭出來看，當時我是嚇懵的，我就用2隻眼睛盯著他看，他發現我在看他，就跑走了。這次我就用手機拍，沒想到真又被我逮著了」。

    畫面上的男子被拍下清楚相貌，受害女子隨即將證據交給商場負責人並報警。經查發現，該男子就是該商場一間物業公司的員工，目前該員工已遭法辦，不過據悉現場還有另一名男子，但沒有拍下身影。商場負責人表示，發生過幾次偷窺事件後，就已經提醒該物業公司，但沒有獲得重視；受害女子要求該物業公司道歉也沒下文。

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