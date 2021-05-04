軍情動態》買不到F-35只好自己來 土耳其砸巨資研發五代戰機

土耳其在2019年巴黎航展中展示TF-X的全尺寸模型。比讚者為土耳其航空航太工業的執行長Temel Kotil。（美聯社）

2021/05/04 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其官員近日表示，在被美國逐出F-35「閃電II」戰機的合夥計畫後，土耳其會致力於研發自家的第五代戰機「TF-X」。

國防新聞週刊（Defense News）報導，土耳其航空航太工業（TAI）目前正在努力設計與開發TF-X，預計最快在2025或2026年進行試飛。

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根據TAI執行長科蒂爾（Temel Kotil）的說法，土耳其政府近期又撥下了13億美元（約合新台幣360億）的研發經費，目前共有6000多名工程師參與。

美國在4月22日正式宣布將土耳其排除出F-35的合夥計畫，因為土耳其政府堅持採購俄羅斯的S-400防空系統，而美方認為這將影響到F-35的安全。

不過土耳其官員表示，儘管土方連1架F-35都分不到，國內的相關企業依舊會履行F-35的零件製造合約直到2022年。

曾擔任土耳其前外交官的烏爾根（Sinan Ülgen）表示，土耳其走出這一步是理所當然的。在無法購買F-35的情況下，土耳其表面上只能向俄羅斯求購Su-57，或購入中國的殲-20，來滿足空防需求，但實際上這兩個選項也不可行，因為土耳其本身是北約成員國，而俄中戰機的系統與北約並不相容。

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