土耳其自稱不會被制裁 美官員打臉：有S-400就沒F-35

2019-07-03 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕在G20峰會期間，美國總統川普跟土耳其總統艾多根於6月29日舉行雙邊會議，聚焦在土耳其購買俄製S-400防空飛彈系統的爭議，會後艾多根表示，即便將在7月接收S-400防空飛彈，保證美國不會制裁土耳其。不過，事情可能不會如艾多根預期那般順利，美國官員透露，美國仍會對土耳其的制裁，且不會允許購買F-35戰機。

根據《路透社》報導，國務院發言人表示，如果土耳其堅持採購S-400防空飛彈，將會被美國制裁且停止參與F-35戰機計畫，面臨到非常現實且負面的結果。

五角大廈的發言人空軍中校麥克·安德魯斯（Mike Andrews）表示，土耳其購買的俄製S-400防空飛彈系統，跟F-35戰機的計畫不相容，美國不會允許土耳其同時擁有兩種系統。

如果美國將土耳其從F-35計畫中移除，並對其實施制裁，將是兩國關係中重大的破裂之一。雖然之前川普與艾多根會晤後，態度有所放軟，未來可能試圖豁免和推遲制裁對土耳其的制裁，但必定會遭受國會反對，共和黨和民主黨的議員皆普遍不接受土耳其可以破例同時有F-35戰機及S-400防空飛彈。

一些專家認為，川普可能將在最後關頭與艾多根達成協議，土耳其採購愛國者防空飛彈，以維護兩人的面子。

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