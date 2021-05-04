美陸戰隊無人戰術車配備反艦飛彈 成功從陸上打擊海上目標

新型海軍打擊飛彈結合無人戰術車，將可進行遠端操作攻擊。（圖取自美國海軍官網）

2021/05/04 17:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕為制衡中國軍力擴張，美軍陸戰隊正大規模轉變為太平洋地區的海軍力量投射延伸，其中包括發展「海軍遠征艦艇攔截系統」（NMESIS），以無人戰術車配備反艦飛彈，從陸上打擊海上目標。據美國軍事新聞網站《The Defense Post》3日報導，陸戰隊已成功完成NMESIS第一場測試！

報導中指出，這場測試在加州外海的慕古角海上試射場（Point Mugu Sea Range）進行，陸戰隊利用改造過的無人駕駛的合輕型戰術車（JLTV），從陸上發射新型海軍打擊飛彈（Naval Strike Missile，NSM），成功摧毀了逾100浬（185公里）外的目標。

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陸戰隊司令柏格（David Berger）上將在4月29日在國會聽證會上向議員們展示了最新的研究成果，強調發展這種戰力有助於陸戰隊支援海軍行動。伯格說：「現在我們可以在軍艦上移動這種設備，也可以把它部署到岸上，把對手的海軍置於危險之中，以確保海上線路保持暢通。」

根據柏格去年3月在國會的證詞和2021財年預算文件，美軍陸戰隊正在部署至少2種陸基反艦系統，除NMESIS外，還包括陸基「戰斧」巡弋飛彈。

NMESIS預計能從任何一個西太平洋島嶼進行操作，提供堅實、快速的機動反艦能力，而五角大廈還打算讓陸戰隊配備美國艦艇現已裝備的戰斧巡弋飛彈，此舉目的在抗衡中國陸基巡弋及彈道飛彈優勢，而在中國解放軍建構強大飛彈軍力，射程多半超過美國和區域盟國的情況下，五角大廈也打算藉此扭轉戰略家口中北京在「射程戰」方面的領先態勢。與陸基戰斧巡弋飛彈相結合，美軍陸戰隊就接近擁有幾款強力的新艦艇殺手了。

美國國防部傳出計劃在亞太地區部署陸基型戰斧飛彈。圖為貝瑞號驅逐艦發射戰斧飛彈。（美聯社）

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