為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    311震後重生》奇蹟鐵道：載運希望的三陸鐵道

    縱貫於日本岩手縣沿岸的三陸鐵道，推出「震災學習列車」，安排口述人員在車上解說三鐵在震災中的受害和復興現況。三鐵冬季推出的暖爐列車倍受歡迎。（記者林翠儀攝）

    縱貫於日本岩手縣沿岸的三陸鐵道，推出「震災學習列車」，安排口述人員在車上解說三鐵在震災中的受害和復興現況。三鐵冬季推出的暖爐列車倍受歡迎。（記者林翠儀攝）

    2021/05/04 13:14

    〔駐日特派員林翠儀／專題報導〕縱貫於日本岩手縣沿岸的三陸鐵道，在2011年311大地震生時締造了多項奇蹟，包括乘客與職員無人罹難、震災後第5天以最快的速度恢復部分區段通車以及震災3年後全線復舊等，為災區民眾載運希望與勇氣，成為東北大地震復興的象徵。

    震災後科威特贈送的復古風列車行駛於三陸沿岸。（記者林翠儀攝）

    震災後科威特贈送的復古風列車行駛於三陸沿岸。（記者林翠儀攝）

    三陸鐵道簡稱「三鐵」，是1條地方鐵道，原為日本舊國鐵的路線，1981年由第三部門鐵路營運商接管經營，原有路線分成南北兩區段，2019年吸收中間區段的JR山田線宮古站至釜石站後全線貫連，統稱為「谷灣線」，北起岩手縣久慈市、南至同縣的大船渡市盛町，全長163公里，成為日本第3部門經營的鐵路中最長的地方路線。

    三陸鐵道的感謝列車。（記者林翠儀攝）

    三陸鐵道的感謝列車。（記者林翠儀攝）

    三鐵的南北區段分別為「南谷灣線」（盛站至釜石站，長36.6公里）與「北谷灣線」（宮古站至久慈站，長71公里），10年前311地震發生時南北兩區段正好有2列班車行駛中。北谷灣線上的列車載了15名乘客，緊急停靠在白井海岸站附近的高地上，全員無事。

    日本東北三陸海岸壯闊的谷灣風光。（記者林翠儀攝）

    日本東北三陸海岸壯闊的谷灣風光。（記者林翠儀攝）

    南谷灣線的列車載了2名乘客，地震發生時正好進入吉濱站與唐丹站中的隧道，隧道長約4公里，列車緊急停在隧道中央，當時所有通訊設備均中斷，完全不知外面的情況，列車駕駛靠著平時訓練培養的直覺，引導乘客前往地勢較高的吉濱站方向避難，若是朝著另一方離海岸較近的唐丹站，可能已遭到海嘯吞沒。NHK晨間劇「小海女」中也出現類似的場景。

    日本東北三陸海岸的新鮮海產。（記者林翠儀攝）

    日本東北三陸海岸的新鮮海產。（記者林翠儀攝）

    三鐵南北兩線共有317處受災，南谷灣線佔了247處，災情較為嚴重，多處鐵軌和路堤流失柔腸寸斷，多處站舍損壞、橋梁中斷，3列車廂也因為泡水無法使用，但部職員和乘客均平安無事。

    宮城縣氣仙沼市的鰹魚捕撈量已24年連霸全國第一，市長菅原茂大力推薦。（記者林翠儀攝）

    宮城縣氣仙沼市的鰹魚捕撈量已24年連霸全國第一，市長菅原茂大力推薦。（記者林翠儀攝）

    災後的東北不但對外道路受阻，大區域陷入停電狀態，由於三鐵使用柴油列車，反而不受停電的影響，地震後營運公司清查受損狀況，部分受害較小的區段恢復運行，北谷灣線的陸中野田到久慈區段，於災後第5天的3月16日恢復通車，宮古到田老區段20日通車，田老到岩泉小本區段為29日通車。

    三鐵以最快的速度重新站起，做為「災害復興支援列車」為地方載運安全和希望，震災3個月後的「三鐵希望作戰」，屯駐青森的自衛隊出動2000人協助清理沿線瓦礫，為地方帶來了很大的勇氣。3年後的2014年4月，南北谷灣線全線恢復通車。

    三鐵和日本國內所有由第3部門經營的地方鐵道一樣，90年代因汽車普及與地方人口流失，利用人數銳減而陷入赤字經營，雖然震災的復舊經費高達百億圓以上，但三鐵經營者秉著「沒有鐵道的城市將無法繁榮」的信念咬牙苦撐，幸好有地方和中央政府的補助度過難關，科威特贈送新的列車，台灣的台鐵海線在2016年與三鐵締結為姊妹線，各方均提供了支援。

    三鐵在2002年為招攬觀光客提高乘坐率，推出「三陸潮風」暖爐電車，隔年推出復古列車「三陸潮騷」，以三陸海岸里亞斯谷灣美景和新鮮海產為賣點。

    震災隔年6月，三鐵推出了新的主題列車「震災學習列車」，由三鐵社員或沿線居民擔任口述人員，在列車上為乘客說明震災時的狀況及重建歷程，並希望透過這樣的活動讓大家不要忘記震災與海嘯帶來的教訓。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    311震後重生》就是要活下去！日本東北最強的2位老闆娘
    2021/05/04 13:08

    311震後重生》就是要活下去！日本東北最強的2位老闆娘
    311震後重生》現代版奧之細道 體驗日本震災的「3.11傳承之路」
    2021/05/04 13:03

    311震後重生》現代版奧之細道 體驗日本震災的「3.11傳承之路」

    富蘭克林獨家引進美國註冊基金 並推限時優惠

    這樣野餐最時尚 紀卜心祭出秘密法寶
    國際今日熱門
    電影散場屁孩狂踢杜比螢幕 網酸爆：養熊孩子本來就挺費錢的
    2021/05/03 14:21

    電影散場屁孩狂踢杜比螢幕 網酸爆：養熊孩子本來就挺費錢的

    YouTube開放試用彈幕功能 遭網友批「惱人」
    2021/05/03 14:41

    YouTube開放試用彈幕功能 遭網友批「惱人」

    中國復旦大學將在匈牙利開分校 首都市長反對：具嚴重國安風險
    2021/05/03 14:14

    中國復旦大學將在匈牙利開分校 首都市長反對：具嚴重國安風險

    武漢肺炎》印度連12天單日確診破30萬 總病例逼近2000萬
    2021/05/03 14:25

    武漢肺炎》印度連12天單日確診破30萬 總病例逼近2000萬

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播