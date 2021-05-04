311震後重生》奇蹟鐵道：載運希望的三陸鐵道

縱貫於日本岩手縣沿岸的三陸鐵道，推出「震災學習列車」，安排口述人員在車上解說三鐵在震災中的受害和復興現況。三鐵冬季推出的暖爐列車倍受歡迎。（記者林翠儀攝）

2021/05/04 13:14

〔駐日特派員林翠儀／專題報導〕縱貫於日本岩手縣沿岸的三陸鐵道，在2011年311大地震生時締造了多項奇蹟，包括乘客與職員無人罹難、震災後第5天以最快的速度恢復部分區段通車以及震災3年後全線復舊等，為災區民眾載運希望與勇氣，成為東北大地震復興的象徵。

震災後科威特贈送的復古風列車行駛於三陸沿岸。（記者林翠儀攝）

三陸鐵道簡稱「三鐵」，是1條地方鐵道，原為日本舊國鐵的路線，1981年由第三部門鐵路營運商接管經營，原有路線分成南北兩區段，2019年吸收中間區段的JR山田線宮古站至釜石站後全線貫連，統稱為「谷灣線」，北起岩手縣久慈市、南至同縣的大船渡市盛町，全長163公里，成為日本第3部門經營的鐵路中最長的地方路線。

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三陸鐵道的感謝列車。（記者林翠儀攝）

三鐵的南北區段分別為「南谷灣線」（盛站至釜石站，長36.6公里）與「北谷灣線」（宮古站至久慈站，長71公里），10年前311地震發生時南北兩區段正好有2列班車行駛中。北谷灣線上的列車載了15名乘客，緊急停靠在白井海岸站附近的高地上，全員無事。

日本東北三陸海岸壯闊的谷灣風光。（記者林翠儀攝）

南谷灣線的列車載了2名乘客，地震發生時正好進入吉濱站與唐丹站中的隧道，隧道長約4公里，列車緊急停在隧道中央，當時所有通訊設備均中斷，完全不知外面的情況，列車駕駛靠著平時訓練培養的直覺，引導乘客前往地勢較高的吉濱站方向避難，若是朝著另一方離海岸較近的唐丹站，可能已遭到海嘯吞沒。NHK晨間劇「小海女」中也出現類似的場景。

日本東北三陸海岸的新鮮海產。（記者林翠儀攝）

三鐵南北兩線共有317處受災，南谷灣線佔了247處，災情較為嚴重，多處鐵軌和路堤流失柔腸寸斷，多處站舍損壞、橋梁中斷，3列車廂也因為泡水無法使用，但部職員和乘客均平安無事。

宮城縣氣仙沼市的鰹魚捕撈量已24年連霸全國第一，市長菅原茂大力推薦。（記者林翠儀攝）

災後的東北不但對外道路受阻，大區域陷入停電狀態，由於三鐵使用柴油列車，反而不受停電的影響，地震後營運公司清查受損狀況，部分受害較小的區段恢復運行，北谷灣線的陸中野田到久慈區段，於災後第5天的3月16日恢復通車，宮古到田老區段20日通車，田老到岩泉小本區段為29日通車。

三鐵以最快的速度重新站起，做為「災害復興支援列車」為地方載運安全和希望，震災3個月後的「三鐵希望作戰」，屯駐青森的自衛隊出動2000人協助清理沿線瓦礫，為地方帶來了很大的勇氣。3年後的2014年4月，南北谷灣線全線恢復通車。

三鐵和日本國內所有由第3部門經營的地方鐵道一樣，90年代因汽車普及與地方人口流失，利用人數銳減而陷入赤字經營，雖然震災的復舊經費高達百億圓以上，但三鐵經營者秉著「沒有鐵道的城市將無法繁榮」的信念咬牙苦撐，幸好有地方和中央政府的補助度過難關，科威特贈送新的列車，台灣的台鐵海線在2016年與三鐵締結為姊妹線，各方均提供了支援。

三鐵在2002年為招攬觀光客提高乘坐率，推出「三陸潮風」暖爐電車，隔年推出復古列車「三陸潮騷」，以三陸海岸里亞斯谷灣美景和新鮮海產為賣點。

震災隔年6月，三鐵推出了新的主題列車「震災學習列車」，由三鐵社員或沿線居民擔任口述人員，在列車上為乘客說明震災時的狀況及重建歷程，並希望透過這樣的活動讓大家不要忘記震災與海嘯帶來的教訓。

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