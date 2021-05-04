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    德國破獲全球最大黑暗網路兒童色情平台 逮捕4嫌

    2021/05/04 00:24

    〔中央社〕德國聯邦警察今天宣布，他們已關閉「全球最大的黑暗網路（darknet）兒童色情平台之一」，並已於4月中發動連串突襲行動逮捕4名成員。

    根據德國警方聲明，這個黑暗網路平台名為「男孩城」（Boystown），從2019年開始出現，成員超過40萬人，「架設目的是為了在全球交換兒童色情內容」。

    聲明表示，這個黑暗網路論壇提供用戶相互聯絡管道，並讓他們可以交換兒童色情圖像和影片內容，當中甚至有「對幼童的嚴重性虐待」。

    德國警方共在境內發動7場相關突襲行動，逮捕3名介於40和64歲的男性。另有一名德國籍男嫌在柏林要求下，已於南美國家巴拉圭遭到拘留，等待德國法蘭克福法院發布國際逮捕令遣返回國。

    德國警方表示，其中3人被控以管理員身分經營這個平台，他們不僅提供技術支援，還教導成員如何避免被當局發現；另一男子則是「平台最活躍用戶之一」。

    調查人員說，這場由德國發起、持續數月的逮捕任務，由歐洲刑警組織（Europol）協調指揮，荷蘭、瑞典、美國和加拿大的執法當局也提供支援。

    經過突襲行動後，包括「男孩城」和其他相關網路論壇都已從網路移除。

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