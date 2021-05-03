又射後不理！ 21噸重中國長征火箭不受控墜落中 恐砸居住區

中國太空站天和核心艙4月29日上午成功發射升空，不過其重達21噸的第二節火箭段，將在未來幾天內完全失控，重返大氣層，有可能降落在有人居住區域。（法新社）

2021/05/03 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國太空站天和核心艙4月29日上午成功發射升空，為中國建設「天宮」太空站拉開序幕，不過有太空專家示警，負責送核心艙上軌道的長征五號B遙二運載火箭，其重達21噸的第二節火箭段，將在未來幾天內完全失控，重返大氣層，有可能降落在有人居住區域。

據《太空新聞》報導，專門報導中國航太計劃的自由記者瓊斯（Andrew Jones）指出，長征五號B遙二運載火箭發射後，其重達21噸的第二節火箭段為落入海洋指定地點，而是開始繞著地球不受控旋轉，預估將在未來幾天內至幾週內不受控墜落；瓊斯指出，火箭台長約30公尺，寬5公尺，當它重返大氣層時會燃燒，但大塊碎片可能倖存，落入居民區。

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哈佛天體物理學家麥克道威爾（Jonathan McDowell）表示，去年「長征五號B」在完成任務後，以不受控的方式墜毀，為近30年來最大的失控重返大氣層物體，而這次長征五號B遙二運載火箭再次以不受控墜落，他認為以中國目前的標準，讓它不受控墜落是難以接受。

去年5月中國「長征五號B」發射後，成為近30年來最大的失控重返大氣層物體，傳出未完全燃燒的殘骸掉落西非附近的大西洋海域，有疑似來自的12公尺金屬物體擊中非洲國家象牙海岸。

根據《航太》（Aerospace）網站預測，長征五號B遙二運載火箭約在台灣時間11日清晨1點半前後49小時左右重返大氣層，目前研判「長征五號B」可能的墜毀地點在西非外海一帶，不過由於火箭不受控，只要偏差1分鐘，殘骸掉落的位置就將改變約500公里，須持續觀察。

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