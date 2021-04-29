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    中國發射全球首個「太空採礦機器人」

    中國官方27日在太原衛星發射中心發射長征六號運載火箭。（圖取自微博）

    中國官方27日在太原衛星發射中心發射長征六號運載火箭。（圖取自微博）

    2021/04/29 00:17

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官方27日在太原衛星發射中心發射長征六號運載火箭，將深圳起源太空科技公司研發的「全球首個太空採礦機器人」送入太空，編號「NEO-01」的原型機將開始「獲取太空資源」。

    根據中國官媒《人民日報》報導，太原衛星發射中心27日發射長征六號運載火箭，成功將齊魯一號、齊魯四號、佛山一號等3顆主要衛星送入預定軌道，此次任務還搭載發射了中安國通一號、天啟星座09星、起源太空NEO-1衛星、泰景二號01星、金紫荊一號衛星、靈鵲一號D02衛星等6顆衛星，一共送上9顆衛星。

    深圳起源太空科技公司在官方微博指出，編號「NEO-01」的「太空採礦機器人」原型機，是未來實現太空採礦的第一代設備，能夠在近地軌道上清理其他衛星留下的太空垃圾，同時向太空獲取資源，相關技術將藉由「NEO-01」進入太空後得到驗證。

    根據《紐約郵報》報導，「NEO-01」清理太空垃圾的功能，有別於使用磁力吸引太空中的碎片，「NEO-01」將使用網子捕捉碎片，並使用電力使碎片燃燒；深圳起源太空科技公司創辦人蘇萌表示，未來預計繼續發射數十個太空望遠鏡與更多的衛星，目標在2045年前對小行星進行首次商業開採。

    深圳起源太空科技公司在官方微博指出，編號「NEO-01」的「太空採礦機器人」原型機是未來實現採礦的第一代設備。（圖取自微博）

    深圳起源太空科技公司在官方微博指出，編號「NEO-01」的「太空採礦機器人」原型機是未來實現採礦的第一代設備。（圖取自微博）

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